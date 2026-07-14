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Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

  • 14 юли 2026 | 02:24
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Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как тимът му може да се противопостави на нападателната мощ на Франция в лицето на Килиан Мбапе, Майкъл Олисе и Усман Дембеле в предстоящия полуфинален сблъсък на Световното първенство днес от 22:00 часа в Далас.

На въпрос дали се притеснява от френското нападение и как смята да го спре, Де ла Фуенте отговори: „Проучили сме Франция много, много внимателно. Нашите отбори се познават добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът към мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил", каза Де ла Фуенте.

"Който бъде по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до победата. Ще следим внимателно всички споменати играчи, ще си помагаме взаимно и ще наложим своя стил“, добави испанският наставник.

"Критиките към Мбапе? Не виждам смисъл в подобно нещо. Смятам Мбапе за блестящ футболист, както и тези, с които ние разполагаме. Обичам да гледам играчи с изключителни качества, а Килиан е точно такъв", подчерта Де Ла Фуенте.

"Няма значение кой е фаворит на хартия. Ще се срещнат два велики отбора, както и в другия полуфинал", заяви испанският наставник.

"Казах на футболистите да се наслаждават на мача и да играят като отбор, който е наясно с възможностите си. Искам да сме уверени в силите си, но и да не пренебрегваме класата на съперника. Със сигурност вярваме, че можем да стигнем до финала", каза още Де ла Фуенте.

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Снимки: Imago

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