Де ла Фуенте: Важното е да наложим нашия стил на игра

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира как тимът му може да се противопостави на нападателната мощ на Франция в лицето на Килиан Мбапе, Майкъл Олисе и Усман Дембеле в предстоящия полуфинален сблъсък на Световното първенство днес от 22:00 часа в Далас.

На въпрос дали се притеснява от френското нападение и как смята да го спре, Де ла Фуенте отговори: „Проучили сме Франция много, много внимателно. Нашите отбори се познават добре. Те имат изключителни футболисти, но и ние също. Ключът към мача ще бъде да се опитаме да им наложим нашия стил", каза Де ла Фуенте.

🎙️ "Creo que la Francia de ahora es superior a la última a la que nos enfrentamos. Son mejor equipo que entonces, pero nosotros también".



➡️ "El partido de mañana podría ser la final del Mundial".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/y6kROJDFsz — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

"Който бъде по-балансиран във всички аспекти, ще бъде по-близо до победата. Ще следим внимателно всички споменати играчи, ще си помагаме взаимно и ще наложим своя стил“, добави испанският наставник.



"Критиките към Мбапе? Не виждам смисъл в подобно нещо. Смятам Мбапе за блестящ футболист, както и тези, с които ние разполагаме. Обичам да гледам играчи с изключителни качества, а Килиан е точно такъв", подчерта Де Ла Фуенте.

🎙️ "Es un privilegio estar en la situación en la que nos encontramos".



➡️ "Mañana jugaremos un partido muy diferente al de la Nations. Intentaremos repetir los escenarios que nos fueron favorables".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/EHldOM2CsA — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2026

"Няма значение кой е фаворит на хартия. Ще се срещнат два велики отбора, както и в другия полуфинал", заяви испанският наставник.



"Казах на футболистите да се наслаждават на мача и да играят като отбор, който е наясно с възможностите си. Искам да сме уверени в силите си, но и да не пренебрегваме класата на съперника. Със сигурност вярваме, че можем да стигнем до финала", каза още Де ла Фуенте.

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Снимки: Imago