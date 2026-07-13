Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Андони Ираола даде първата си пресконференция като мениджър на Ливърпул. По време на нея баскът обясни, че в клубът работят усилено по привличането на нови попълнения, като освен това заяви какъв стил иска да наложи, за да могат феновете да се гордеят с отбора. Ираола, който замени Арне Слот, изкарал две години на “Анфийлд”, говори и за срока на контракта си, който е за едва два сезона.

Ето и всички интересно, което новият мениджър каза пред медии на днешната си пресконференция:

“I would like to give them a team that they can feel proud of.” ✊💬 pic.twitter.com/Q7ZT6at9JI — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2026

"Бих искал да дам на хората отбор, с който да се гордеят. Футболът, особено в Ливърпул, е свързан с общуването с хората. Почувствах го през миналия сезон, когато бях от другата страна, а Киеза вкара онзи гол. Можеше да усетиш стадиона. Бих искал сега да го имам на своя страна. Но това трябва да дойде от нас. Трябва да създадем тим, който да работи здраво и да бъде агресивен, така че всеки да се разпознае в него и да се чувства комфортно, докато до подкрепя.

Вече привлякохме двама нови играчи и знаем, че имаме нужна от още. Работим върху това. Като треньор, бих искал всички играчи да са тук от първия ден, но всички знаем, че не става така. Работим усилено върху нови попълнение.

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Говорих с нашите играчи на Световното първенство. Особено с тези, които вече бяха елиминирани. Те се наслаждават на почивката си и не исках да ги безпокоя, но проведох някои добри разговори. Използвах тези седмици, за да разговарям с много хора, които работя тук ежедневно. Те създават добра среда, за да могат нашите играчи да се представят максимално добре.

Докато не преживея определени неща, няма да знам напълно какво е да си в Ливърпул. Разбирам, че това е огромен клуб. Всичко, което казвам, се анализира внимателно. Като мениджър, не бих искал да променям твърде много неща.

Говорих с играчи и щаба за нещата, които работят добре, и за тези, които искаме да направим по различен начин. Не по-добре, но по-различно. Имам това предимство, че играчите знаят какво изискваме по отношение на стила на игра. Питам ги в какво се чувстват комфортно, за да мога да ги разбера.

🗣️ "We need more players we know this."



Andoni Iraola has confirmed Liverpool are doing all they can to add to their squad following a disappointing title defence. pic.twitter.com/z3uCwXFDft — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2026

Влиянието на Световното първенство? Това не можем да промени, Футболистите се нуждаят от три седмици почивка, за да могат да се насладят на време със семейство и приятели. Имат нужда от почивка след натоварения сезон.

Ще се опитам да бъда същият треньор. Разбирам, че ще правя грешки и ще казвам неща, които не трябва да казвам. Трябва да бъдеш себе си и аз ще се опитам. Не мога да кажа всичко тук, трябва да запазя някои неща в тайна от медиите.

Виждали се какво правя от три години в Премиър лийг. Хората, занимаващи се с футбол, знаят какво се опитваме да правим. Разбирам, че това е Ливърпул и трябва да променим някои неща, дори тактически, но ме привлякоха, защото искат много от нещата, които съм правил в други клубове. Аз не желая да променям ДНК-то на моите отбори. Опитвам се да бъде най-естествен.

Трябва да приемем, че в момента има трудности - много играчи напускат, и то такива, които са постигнали всичко тук, а други важни играчи са контузени дългосрочно - Екитике, Брадли, Леони. Така че трябва да заменим важни футболисти, които се представят добре, а тримата контузени ще отсъстват известно време. Трябва да намерим начин да ги заместим. Тримата са дългосрочни решения, но в случая ще има период, в който ще сме без тях, така че се нуждаем от решения.

Мисля, че трябва да придържаме към основните си принципи. Може би в много мачове ще се сблъскаме с нисък блок, но аз предпочитам това - да контролираме играта и да допускаме по-малко положения. Това са сценариите, които предпочитаме. Аз искам да сме в противниковата половина и да създаваме положения.

Защо договорът е двугодишен? В треньорската работа договорите нямат голямо значение. Аз не искам да съм на едно място заради договора. Най-често подписвам година за година. Много мениджъри имат дългосрочни контакти, но понякога става така, че клубът вече не ги иска. За един играч е важно, но за един мениджър - не. Ако клубът е щастлив, и аз съм щастлив. Това ще означава, че ще искам да остана още много години тук, че съм си свършил работата. Всеки път съм правил нещата така.

Мисля, че голямото предизвикателство и голямата промяна за мен е, че ще имам много повече работа. През повечето време ще имаме мач в средата на седмицата. Обичах това като играч. Това е възможност да използвам повече футболисти, защото е невъзможно да се справим само с 15-ина играчи. Ще имаме нужда от целия отбор. Затова трябва да сме подготвени по отношение на дълбочината на състава, за да можем да преминем през тези месеци - декември, януари, които са много трудни.

🗣️ "He will have a chance in pre-season."



Andoni Iraola on the future of Harvey Elliott following his loan with Aston Villa 🔴 pic.twitter.com/8SkYj70G8G — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2026

Харви Елиът е тук с нас. Видях, че няма търпение да се покаже, да се подготви супер добре. Ще има шанс в предсезонната подготовка, ще имаме нужда от него", заяви Ираола .

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Снимки: Imago