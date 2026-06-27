Асистентите на Ираола напуснаха Борнемут и всеки момент ще подпишат с Ливърпул

Новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола ще бъде подкрепен от двама от бившите си асистенти в Борнемут, след като Томи Елфик и Шон Купър са все по-близо до преминаване на „Анфийлд“.

Очакваше се испанецът да потърси свои доверени кадри от предишния си клуб предвид успехите, които постигнаха заедно на „Виталити Стейдиъм“, и вече са предприети стъпки те да се присъединят към Ливърпул.

"Скай Спортс" съобщава, че двамата треньори от Борнемут са се споразумели за прекратяване на договорите си в Дорсет и се очаква да подпишат с Ливърпул този уикенд.

„Черешките“ се надяваха Елфик и Купър да останат част от треньорския щаб на новия наставник Марко Розе за следващия сезон, но това няма да се случи.

Елфик, който е фен на Ливърпул от дете, е отхвърлил предложение да поеме Бристъл Сити като старши треньор това лято, което подчертава желанието му отново да работи с Ираола.

Ираола обяви, че ще напусне Борнемут в средата на сезона, слагайки край на тригодишния си престой на южния бряг. Под негово ръководство „черешките“ показваха впечатляващ прогрес всяка година, а в последния си сезон испанецът ги изведе до участие в европейските турнири за първи път в историята им.

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