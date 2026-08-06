Официално: Салах подписа, а Трабзонспор обяви всички финансови условия

Мохамед Салах официално подписа своя договор с Трабзонспор. Както вече се знаеше, споразумението е за две години, а египтянинът пристига като свободен агент, след като още преди няколко месеца прекрати преждевременно контракта си с Ливърпул.

Трабозонспор потвърди публично и всички финансови параметри по сделката - Салах ще получава годишно по 17 милиона евро, като към тях ще бъдат добавени и бонуси за всеки от сезоните, зависещи от представянето на нападателя. Египтянинът ще получава и 20% от всички продукти с неговото име, които клубът успее да продаде. Агентът на Салах пък ще прибере комисиона, равняваща се на 5% от брутната заплата на бившия играч на Ливърпул.

Клубът обяви, че в 19:30 часа тази вечер ще има специална церемония, на която Салах ще бъде представен и ще говори пред медиите и феновете. Събитието ще се състои на клубния стадион “Папара Парк”, който е с капацитет 41 000 зрители и се очаква да бъде пълен.

Yeni transferimiz Mohamed Salah, Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla kendisini iki yıllık Kulübümüze bağlayan sözleşmeyi imzaladı ❤️💙 pic.twitter.com/dKsD9uV729 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026

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