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Официално: Салах подписа, а Трабзонспор обяви всички финансови условия

  • 6 авг 2026 | 15:37
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Мохамед Салах официално подписа своя договор с Трабзонспор. Както вече се знаеше, споразумението е за две години, а египтянинът пристига като свободен агент, след като още преди няколко месеца прекрати преждевременно контракта си с Ливърпул.

Трабозонспор потвърди публично и всички финансови параметри по сделката - Салах ще получава годишно по 17 милиона евро, като към тях ще бъдат добавени и бонуси за всеки от сезоните, зависещи от представянето на нападателя. Египтянинът ще получава и 20% от всички продукти с неговото име, които клубът успее да продаде. Агентът на Салах пък ще прибере комисиона, равняваща се на 5% от брутната заплата на бившия играч на Ливърпул.

Клубът обяви, че в 19:30 часа тази вечер ще има специална церемония, на която Салах ще бъде представен и ще говори пред медиите и феновете. Събитието ще се състои на клубния стадион “Папара Парк”, който е с капацитет 41 000 зрители и се очаква да бъде пълен.

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