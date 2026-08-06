ЦСКА търси добър резултат край пристанището на магьосницата

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА излиза тази вечер срещу Макаби (Тел Авив) в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на "Аджарабет Арена" в грузинския град Батуми започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на литовеца Манфредас Лукянчукас.

Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

Мачът в града със статуята на магьосницата от древногръцката митология Медея, държащата Златното руно, ще се играе при закрити врата, след като апелативната комисия на УЕФА наложи ефективно наказание на Макаби (Тел Авив) от един домакински мач без публика заради използване на пиротехника по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Шериф (Тираспол) от 30 юли 2026 г.

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на състезанието с носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит. Загубилият пък ще се прехвърли в плейофите на Лига на конференциите, където ще се изправи срещу победителя измежду Лугано и НСИ Рунавик. Важно е да се отбележи, че ако ЦСКА елиминира Макаби (Тел Авив), отборът на Христо Янев ще си гарантира място в основния етап на третия европейски клубен турнир, дори при загуба след това от ОФИ.

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

ЦСКА вече елиминира два съперника в Лига Европа - Дери Сити и Карабах, като срещу азерите в герой се превърна вратарят Фьодор Лапоухов, който имаше отлични намеси в продълженията в София, а сетне спаси решаващо и дузпа.

Гбамен каза какво трябва да направи ЦСКА, за да постигне добър резултат срещу Макаби (Тел Авив)

В българския шампионат армейците започнаха с колебливо реми срещу Славия, но след това записаха победи над Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе). Срещу "драконите" успехът дойде след точен изстрел на централния защитник Факундо Родригес в 79-ата минута.

Токова авария удари Грузия, но при ЦСКА свети

Неведнъж досега Янев довери пред медиите, че избира своята тактика на база противника - случи се в различни мачове "червените" да играят с трима или четирима в отбрана. Досега в европейските сблъсъци наставникът на ЦСКА се доверяваше на двойката в атака Йоанис Питас - Леандро Годой, докато третото острие Жоел Цварц започва във вътрешното първенство, където вече има три попадения.

ЦСКА стъпи на "Аджарабет Арена" преди битката с Макаби (Тел Авив)

Срещу Карабах добре се включи от резервната скамейка Джеймс Ето'о, който реализира и победната дузпа. На пресконференцията в Баку, преди първата среща с "конниците", Янев заяви, че желае да види отново "стария Джеймс". Реваншът между ЦСКА и Макаби (Тел Авив) е на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Още един титуляр на Макаби аут за ЦСКА

Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Съдия: Манфредас Лукянчукас (Литва)

Начало: 19:00 часа

Стадион: "Аджарабет Арена", Батуми

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google