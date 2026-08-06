Свързват още един английски национал с Ливърпул

Ливърпул има интерес към бранителят на Тотнъм Джед Спенс, твърди "Сън". 25-годишният краен защитник се представи добре с екипа на Англия по време на Световното първенство, с което привлече вниманието към себе си. Той бе и в плановете на Интер, но италианският шампион не е склонен да плати исканите от Тотнъм 35 милиона паунда.
“Шпорите” са склонни да се разделят с него, а Ливърпул има нужда от подсилване в защита, особено на позицията на десния бек, където проблемите заради контузиите на Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джо Гомес принуждаваха Арне Слот да използва в тази роля често Доминик Собослай. По време на предсезонната подготовка Андони Ираола използваше и Калвин Рамзи. Плюсът на Спенс е, че може да играе и по двата фланга на отбраната.
От Спенс се интересуват и други клубове от Премиър лийг, както и Милан. Той записа 23 мача във Висшата лига за Тотнъм през миналия сезон, като добави осем срещи в Шампионската лига.