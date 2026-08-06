Свързват още един английски национал с Ливърпул

Ливърпул има интерес към бранителят на Тотнъм Джед Спенс, твърди "Сън". 25-годишният краен защитник се представи добре с екипа на Англия по време на Световното първенство, с което привлече вниманието към себе си. Той бе и в плановете на Интер, но италианският шампион не е склонен да плати исканите от Тотнъм 35 милиона паунда.

“Шпорите” са склонни да се разделят с него, а Ливърпул има нужда от подсилване в защита, особено на позицията на десния бек, където проблемите заради контузиите на Конър Брадли, Джереми Фримпонг и Джо Гомес принуждаваха Арне Слот да използва в тази роля често Доминик Собослай. По време на предсезонната подготовка Андони Ираола използваше и Калвин Рамзи. Плюсът на Спенс е, че може да играе и по двата фланга на отбраната.

От Спенс се интересуват и други клубове от Премиър лийг, както и Милан. Той записа 23 мача във Висшата лига за Тотнъм през миналия сезон, като добави осем срещи в Шампионската лига.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 🚨 Liverpool are interested in signing Djed Spence from Tottenham.



Liverpool want to strengthen their defence, and Spence is one of the players they are considering.



Tottenham are willing to sell him, but only if they receive around £35 million.@talkSPORT pic.twitter.com/WFC84pQAy9 — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝘂𝗰𝗵𝗹𝗶𝗻𝗲 | 𝗧 (@TTouchlineX) August 6, 2026

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