Реал Мадрид обяви изключителния трансфер на Диоманде

Реал Мадрид обяви очакваното привличане на Ян Диоманде от РБ Лайпциг. 19-годишният нападател идва срещу “твърди” 125 млн. евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне цели 140 млн. евро. От бонусите 10 млн. евро се определят като леснопостижими. Договорът на футболиста е за седем сезона.



👀 This is how Diomande plays! pic.twitter.com/ECmQTAs6Eh — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 6, 2026

Това е рекорден входящ трансфер за Реал Мадрид по отношение на фиксираната сума, като досега над всички беше Джуд Белингам - 103 млн. евро "твърдо".

Националът на Кот д’Ивоар играе на крилото и е поредното попълнение, с което новият наставник на “кралете” Жозе Моуриньо ще се опита да пречупи доминацията на Барселона в Ла Лига. Общо вече Реал минава границата от 200 млн. евро за нови играчи това лято.

В същото време за Диоманде това е завръщане в испанския футбол след само един сезон, тъй като до миналото лято той беше в Леганес. Лайпциг пък реализира изумителна печалба, след като беше платил за него само 20 млн. евро.

Иначе Пари Сен Жермен и Ливърпул бяха другите сериозни кандидати за Диоманде.

A heartfelt 'thank you' from Yan 💌 pic.twitter.com/LZbuDt1N1L — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 6, 2026

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