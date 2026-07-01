Ливърпул финализира трансфера на френски талант, който уреди още през зимата

Ливърпул официално привлече централния защитник на Рен Жереми Жаке срещу сумата от 60 милиона паунда. 20-годишният талант премина медицински прегледи при "червените" в последния ден на зимния трансферен прозорец през февруари и трансферът бе уреден още тогава, но остана във Франция до края на сезон 2025/26.

We have completed the signing of defender Jeremy Jacquet from Stade Rennais on a long-term contract, subject to international clearance 👌 — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026

Ливърпул ще заплати твърда сума от 55 млн. паунда, като към нея могат да бъдат добавени още 5 млн. под формата на възможни бонуси, свързани с представянето на играча. Челси бе отправил идентична оферта като тази на Ливърпул, но футболистът предпочете да премине на „Анфийлд“, където подписа петгодишен договор с опция за удължаване с още една година.

Жаке получи контузия в рамото през февруари - малко след като стана ясно, че ще играе за мърсисайдци. Впоследствие той се подложи на операция, заради която след февруари не игра повече за Рен. Той бе част от бретанския клуб от 2024 г., като за клуба в този период записа 33 мача с 1 асистенция. Той има и 5 мача за младежите на Франция.

Excited to begin 💪 pic.twitter.com/mG201j2r85 — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026

В първото си изявление за официалния сайт на Ливърпул Жаке сподели: „Чувствам се наистина добре, първите ми впечатления са отлични и съм много щастлив да започна тук. Много съм щастлив. Когато виждам базата, мога да си се представя тук. Чувствам се добре и съм развълнуван да започна. За мен това е голяма мечта, това е голям клуб. Клуб като Ливърпул е огромна мечта за мен“, добави той.

Въпреки получената контузията в рамото, Жаке успешно е преминал програма за рехабилитация и вече провежда индивидуални фитнес тренировки. Очаква се да бъде на разположение за началото на предсезонната подготовка на Ливърпул. Той ще заеме място в първия отбор на Ливърпул като един от централните защитници редом до Вирджил ван Дайк, Джовани Леони и Джо Гомес.

Jacquet's first words at the club 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2026

Привличането на Жаке, който беше желан от редица клубове в Европа, е в съответствие със стратегията на Ливърпул да идентифицира и привлича изгряващи елитни таланти. Средната възраст на новите попълнения в първия отбор през последните два трансферни прозореца е под 22 години.

Ливърпул вече взе през лятото испанското крило Виктор Муньос от Осасуна за 40 млн. евро.

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