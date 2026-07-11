Собственик на тим от МЛС с египетски корени иска Салах

Бъдещето на Мохамед Салах е един от големите въпроси на този трансферен прозорец. След 8 сезона в Ливърпул, египетският национал стана свободен агент. Африканецът пак завърши кампанията с 41 мача, 12 гола и 10 асистенции, което запази визитната му картичка на състезател, подходящ за редица реномирани клубове.

Към момента СПЛ на Саудитска Арабия изглежда като най-вероятната дестинация за египтянина, американската Мейджър Лийг Сокър също се оказа вариант за подписа му. Според The Athletic отворът на Канзас Сити стои на първо място в листата с чакащи за национала, който направи паметно Световно първенство. Освен това се твърди и, че няколко други клуба от лигата на държавата съдомакин на Мондиал 2026 биха желали Салах да се присъедини към редиците им.

Канзас Сити разполага със сериозен коз в преговорите. Новият мажоритарен собственик на клуба, Питър Малук, е от египетски произход и иска да направи огромен удар, с който да даде старт на своя проект. Разбира се, трансферният прозорец тепърва предстои и определено ни очаква горещо лято, през което ще разберем накъде ще потегли бившият голмайстор на шесткратния европейски шампион Ливърпул.

MLS ekibi Sporting Kansas City'nin Mısırlı sahibi Peter Mallouk, Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.💥



📝The Athletic pic.twitter.com/R6SWMHKl0J — Nefes Gazete Spor (@GazeteNefesSpor) July 11, 2026

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