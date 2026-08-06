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Нещата се случват: Диоманде отлетя за Мадрид

  • 6 авг 2026 | 15:37
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Нещата се случват: Диоманде отлетя за Мадрид

Потвърждават се информации за договорка между Реал Мадрид и РБ Лайпциг за трансфера на Ян Диоманде на “Бернабеу”, след като нападателят отпътува за Мадрид. Фабрицио Романо сподели снимка от чартъра с футболиста на борда, който лети към испанската столица. С играча са и двама от агентите му.

В Мадрид Диоманде ще премине медицинските тестове преди финализирането на изключителната сделка, която с бонусите може да стигне до 140 млн. Според "Ас" 115 млн. евро от нея са фиксирани, а според "Ди Атлетик" и "Екип" "твърдата" сума е 125 млн.

Тази сутрин африканецът тренира самостоятелно по време на лагера на Лайпциг в Австрия, но малко след 11:00 часа местно време напусна хотела на отбора и се отправи към летището.

Ако всичко е наред, Диоманде ще може да се присъедини към отбора за контролата на Реал срещу Ференцварош в събота.

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