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  3. Левски и Кайрат разполагат с две от най-силните оръжия при дузпите

Левски и Кайрат разполагат с две от най-силните оръжия при дузпите

  • 6 авг 2026 | 15:06
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Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

След като Левски записа минимална победа в България срещу Кайрат, фокусът вече е насочен към реванша в Казахстан.

„Сините“ са насочили погледи към плейофите на Шампионската лига, което е последното стъпало и преди основната фаза. Място на което беше техният съперник през изминалия сезон.

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Факторът дузпи

Много често такива турнирни мачове стигат и до изпълнения на дузпи, които решават победителя. Такъв сценарий не е изключен и в реванша в Туркестан.

Тогава под светлините на прожекторите могат да се озоват вратарите на двата отбора Светослав Вуцов и Темирлан Анарбеков, нещо което досега са го правили неведнъж. Особено когато се стигне до изпълнения на дузпи.

Всички фенове на „сините“ със сигурност си спомнят геройството на Вуцов и трите отразени дузпи срещу Апоел (Беер Шева), които класираха българския тим напред в евротурнирите. Нещо повече 3 дни по-късно стражът показа добрия си нюх и в първенството спасявайки дузпа на Монтана. През изминалия сезон българският вратар отрази и още едно изпълнения от бялата точка – в мача срещу Локомотив (София), когато парира удар на Аралица.

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Не по-лошо е представянето на вратаря на Кайрат Темирлан Анарбеков при наказателните удари. През този сезон стражът на казахстанския първенец имаше ключова роля именно за достигането до мачовете с Левски след като в предишния кръг отстраниха Омония (Никозия) с изпълнения на дузпи. Анарбеков отрази две изпълнения на кипърския тим.

През миналия сезон пък отново казахстанският страж имаше ключова роля за влизането в основната фаза на Шампионската лига. Кайрат стигна до изпълнения на дузпи срещу Селтик, а Анарбеков парира 3 от изпълненията на „детелините“.

Дали реваншът ще бъде решен в редовното време, продълженията или след изпълнение на дузпи, предстои да разберем. Ако обаче се стигне до най-драматичния сценарий, Левски и Кайрат ще разчитат на двама вратари, които вече неведнъж са доказвали, че могат да се превърнат в големите герои на вечерта. Именно Вуцов и Анарбеков могат да се окажат хората, които ще наклонят везните към плейофите на Шампионската лига.

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