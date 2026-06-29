Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се изказа за причините за слабото представяне на отбора през миналия сезон, а също така коментира пристигането на новия треньор Андони Ираола в клуба.

🚨🚨🎙️| Jürgen Klopp on Andoni Iraola:



“Andoni Iraola is a great coach as well, like Arne Slot is, but it has to click it has to click together for a long time and for that you need luck.” pic.twitter.com/b68UwKgJu8 — CentreGoals. (@centregoals) June 28, 2026

“Не съм достатъчно близо, за да преценя. Бях много щастлив, че спечелиха шампионата предходната година, нямам представа какво се обърка на следващата година.

Не мисля, че някой в ​​клуба се е радвал особено на миналия сезон. Това беше очевидно, но въпреки това се класираха за Шампионската лига, което е огромен успех. Сега могат да започнат всичко отначало с нов треньор, Андони Ираола, който също е качествен специалист, подобно на Арне Слот, но ще е нужно време, за да се сработи всеки, а и е необходим малко късмет.

Преди миналия сезон Ливърпул преживя ситуация, която никой не очакваше, и е наистина трудно да се справяш с подобни неща (б. р. - трагедията с Диого Жота). Не знам точно какво се случи, но миналият сезон свърши и сега те могат да гледат към бъдещето“, каза Клоп.

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Новият сезон в Премиър лийг стартира в предпоследния уикенд на август, а първият мач на 20-кратните шампиони от Ливърпул е на 23.8 в гостуване на “Сейнт Джеймсис Парк” срещу Нюкасъл. Първото домакинство на митичния “Анфийлд” пък е на 29.8 срещу Нотингам Форест, който също направи колеблив сезон, борейки се на Острова за оцеляване в елита и в същото време стигна до 1/2-финалната фаза на Лига Европа.

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