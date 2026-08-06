Когато футболистите станат актьори

Големият спорт и шоубизнесът често се преплитат в едно, а популярни лица от арените и стадионите застават пред обективите на камерите, пък макар и за кратко. И обикновено - срещу немалко пари, особено ако са наистина големи звезди.

Примери за това има много, включително във футбола, като именно няколко такива случая ще разгледаме в следващите редове. Междувременно големият спорт не спира да пулсира нито за миг в обновения сайт на букмейкър №1 в България за онлайн казино и спортни залози, познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан. Там всички фенове на спорта имат на разположение внушително много възможности за игра, включително в реално време.

Вижте някои от най-известните футболисти в световен мащаб, които намериха допирни точки с киното и телевизията, заменяйки терена със сцената в актьорското майсторство.

Димитър Бербатов вече е театрален актьор

Точно предвид горното, Димитър Бербатов винаги е имал репутацията на същински артист на терена, а сега ще може да демонстрира подобни заложби и на най-подходящото място за целта - театралната сцена.

Наскоро рекордьорът по голове за националния отбор обяви, че ще представи пред публика свой авторски театрален спектакъл, носещ името “Разкодиране”. В него бившият футболист на ЦСКА и Манчестър Юнайтед ще разкаже своята собствена история - от първите си стъпки във футбола до върховете на спорта.

В главната роля влиза самият Бербатов, а режисьор на спектакъла ще бъде добре познатата в артистичните среди Яна Титова. Любопитен факт е, че музиката към представлението ще бъде дело на Владимир Ампов - Графа, а публиката ще има възможността да задава въпроси на главния герой, за да го “разкодира”.

Вини Джоунс, който натрупа над 100 роли зад гърба си

Бившият уелски национал Вини Джоунс (на снимката) е сред най-добрите примери за професионални футболисти, насочили се впоследствие към актьорството. Без каквото и да е образование в тази сфера, някогашното страшилище на терена като на шега натрупа внушителна филмография от заглавия зад гърба си.

Пренасяйки своя “горещ” темперамент и харизма от терена на снимачната площадка, Вини дебютира в една от най-култовите британски комедии “Две димящи дула”. В ролята на хладнокръвния събирач на дългове Големия Крис, Джоунс пленява аудиторията с перфектно съчетание от сурово излъчване и черен хумор. Успехът се затвърждава две години по-късно в следващия хитов проект на Ричи - “Гепи”, където образът му на коравия Тони Зъба го утвърждава като запазена марка за британското кино.

Успехът на Острова бързо отваря вратите на Холивуд за Джоунс, където той заема нишата на перфектния екшън злодей и силовак. Снима се в касови продукции като “Парола: Риба меч” и “Екс-Мен”, а публиката обожава да го гледа на голям екран.

Кристиано Роналдо става актьор в продуциран от самия него сериал

Дори мегазвездата Кристиано Роналдо не успя да устои на изкушението да застане пред камерите. Наскоро стана ясно, че португалецът не просто ще бъде изпълнителен продуцент на нов сериал на футболна тематика, но дори ще бъде сред актьорите в него.

Продукцията носи името “Day 1s”, а сюжетната линия се фокусира върху футболен агент, който работи неуморно в дебрите на наситения с напрежение и емоции английски футбол. Освен Роналдо, участие в шоуто ще вземе и друг легендарен футболист от близкото минало - Тиери Анри.

Снимките на сериала вече стартираха в Лондон, като тепърва ще се разбере и коя стрийминг платформа ще спечели наддаването за правата му. Очаква се шоуто да бъде далеч по-драматично и “сурово”, сравнено с хитовия “Тед Ласо”, например.

Ерик Кантона, който изигра себе си

Ерик Кантона е друг пример за футболист, който не просто се опита да бъде актьор, а се утвърди като истински уважавано име във френското и световното кино. Тръгвайки си от футбола едва на 30-годишна възраст и на върха на славата си в Манчестър Юнайтед, той съзнателно обърна гръб на спорта, за да се посвети изцяло на актьорското майсторство.

Дебютът му в киното идва още през 1995 г. с френската комедия Le bonheur est dans le pré, но големият му международен пробив бележи участието му в историческата драма “Елизабет” (1998 г.) с Кейт Бланшет. В нея Кантона влиза в ролята на френския посланик мосю дьо Фоа, показвайки изненадваща за мнозина актьорска зрялост и присъствие сред холивудския елит. Това бетонира статута му на сериозен артист, а не просто на спортист, търсещ евтина популярност.

Върхът в кинематографичната му кариера безспорно е филмът на Кен Лоуч от 2009 г. “Търсейки Ерик”, където Кантона не само изпълнява главна роля, но е и продуцент. В тази драматична комедия той играе философско-сатирична версия на самия себе си - мистичен ментор, който се появява под формата на халюцинация на пощенски служител в криза. Филмът получи страхотни отзиви на филмовия фестивал в Кан и доказа, че Кантона притежава невероятно чувство за самоирония и дълбок драматичен диапазон.

Пеле и легендарното му участие в “Бягство към победата”

За разлика от футболисти, които преминават към актьорството след края на спортните си кариери, Краля на футбола Пеле влиза в света на киното още докато е на самия връх на световната си слава. Неговото присъствие на екран никога не е било просто опит за промяна на професията, а продължение на глобалния му статут на икона, способна да привлече милиони пред филмовия екран.

Първият му голям досег с киното е през 1969 г. с бразилския научнофантастичен сериал Os Osólitos, където той играе ролята на писател, срещащ извънземни. Скоро след това Пеле започва да получава покани за игрални филми в Бразилия, включително драмата A Marcha (1972 г.), където влиза в ролята на бивш роб, борещ се за премахването на робството в страната.

Международният му връх в киното идва през 1981 г. с култовата драма “Бягство към победата” на режисьора Джон Хюстън. Във филма Пеле играе ролята на Луис Фернандес - военнопленник от Тринидад, който заедно със свои съюзници е принуден да участва в пропаганден футболен мач срещу отбора на нацистите в окупиран Париж.

Партньорството му на екран с холивудски гиганти като Силвестър Сталоун и Майкъл Кейн прави филма култ класика. Любопитен факт от снимките е, че Пеле не само изпълнява главна роля, но е и главен хореограф на футболните сцени. Кулминацията на лентата - перфектната задна ножица, с която той отбелязва изравнителния гол, е заснета от първия опит и остава една от най-известните и препредавани футболни сцени в историята на световното кино.

А не бива да се пропуска фактът, че в лентата участваха и други футболни величия: Боби Мур, Освалдо Ардилес, Пол ван Химст, Кажимеж Дейна и т.н.

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