Новото попълнение на Ливърпул се контузи часове след представянето си

Новото попълнение на Ливърпул, Виктор Муньос, е получил контузия, която ще забави завръщането му на терена, съобщиха официално от Испанската футболна федерация. Футболистът е получил ново мускулно разтежение, което ще отложи завръщането му в игра. Играчът, който едва вчера бе представен като ново попълнение на мърсисайдци, до скоро лекуваше травма и следваше специално изготвен план за своето възстановяване и дори вече тренираше с основната група на Испания на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, но новите физически проблеми ще отложат завръщането му на терена.

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От Испанската федерация не посочват никакви конкретни срокове за завръщането на Муньос на терена. Самият Виктор Муньос бе представен едва вчера като играч на Ливърпул и се превърна в първото ново попълнение на "червените" в ерата на Андони Ираола начело на тима. “Ла фурия роха” стартира с разочароващо нулево равенство с Кабо Верде и иберийците ще искат да се реваншират в двубоя със Саудитска Арабия след два дни.

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Снимки: Gettyimages