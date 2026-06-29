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Нотингам Форест влезе в битката за Къртис Джоунс

  • 29 юни 2026 | 14:00
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Нотингам Форест влезе в битката за Къртис Джоунс

Нотингам Форест е започнал преговори с Ливърпул за евентуалния трансфер на Къртис Джоунс. Халфът е трансферна цел и на Интер, но за момента италианският клуб не може да отговори на финансовите очаквания на мърсисайдци. От "Анфийлд" вече отхвърлиха две предложения на "нерадзурите", второто от които бе за 21.7 милиона паунда (25 милиона евро). Ливърпул иска двойно повече и ако не получи желаната сума, няма проблем да задържи Джоунс в състава си.

Скира твърди, че Нотингам Форест е готов да плати 35-40 милиона за Джоунс, така че е много вероятно сделката да се осъществи. От "Сити Граунд" са готови да предложат на англичанина договор до 2031 година. Форест ще получи свежи средства след рекордния трансфер Елиът Андерсън в Манчестър Сити, който ще плати за него 116 милиона паунда.

Иначе Джоунс има контракт с Ливърпул само за още един сезон. Ако не се стигне до трансфер сега, вероятно мърсисайдци ще се опитат да го убедят да преподпише.

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