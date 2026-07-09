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ПСЖ смути Ливърпул с цената, която постави на Баркола

  • 9 юли 2026 | 09:43
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Пари Сен Жермен е поставил висока цена на Брадли Баркола, показвайки че трудно ще се раздели с френския национал. Според "Екип" парижани ще пуснат крилото само срещу оферта от 150 милиона евро. Нещо повече - клубното ръководство иска да удължи договора на 23-годишния футболист, който изтича през 2028 година.

Имаше предположения, че парижани могат да се разделят с Баркола, след като привлекат Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Последният вече договори личните си условия с ПСЖ, но тепърва двата клуба трябва да се споразумеят за трансферната сума, която също ще надхвърли 100 милиона евро.

Диоманде беше една от основните трансферни цели и на Ливърпул, но след като стана ясно, че самият играч иска да премине в ПСЖ, мърсисайдци насочиха усилията си именно към Баркола, който в момента е цел №1. Арсенал също проявява интерес. Английските клубове по принцип могат да си позволят тази висока трансферна сума, но предстои да видим дали ще го направят.

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