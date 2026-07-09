ПСЖ смути Ливърпул с цената, която постави на Баркола

Пари Сен Жермен е поставил висока цена на Брадли Баркола, показвайки че трудно ще се раздели с френския национал. Според "Екип" парижани ще пуснат крилото само срещу оферта от 150 милиона евро. Нещо повече - клубното ръководство иска да удължи договора на 23-годишния футболист, който изтича през 2028 година.

Имаше предположения, че парижани могат да се разделят с Баркола, след като привлекат Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Последният вече договори личните си условия с ПСЖ, но тепърва двата клуба трябва да се споразумеят за трансферната сума, която също ще надхвърли 100 милиона евро.

🚨🚨 BRADLEY BARCOLA 🇫🇷 EST OFFICIELLEMENT INTRANSFÉRABLE ! ❌❤️💙



Le PSG souhaite prolonger l’ailier, sous contrat jusqu’en 2028, et a fixé la barre à 150 M€ en cas de départ. 💰



Arsenal et surtout Liverpool restent attentifs, mais Paris ne compte pas ouvrir la porte… pic.twitter.com/0zZdC4j9yd — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 8, 2026

Диоманде беше една от основните трансферни цели и на Ливърпул, но след като стана ясно, че самият играч иска да премине в ПСЖ, мърсисайдци насочиха усилията си именно към Баркола, който в момента е цел №1. Арсенал също проявява интерес. Английските клубове по принцип могат да си позволят тази висока трансферна сума, но предстои да видим дали ще го направят.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google