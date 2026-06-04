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  3. Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

Официално: Ираола е новият наставник на Ливърпул

  • 4 юни 2026 | 21:42
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От Ливърпул официално обявиха своя нов наставник, а именно Андони Ираола, който ще наследи на поста уволнения Арне Слот. Клубът не уточни продължителността на неговия договор, но най-вероятно той е до лятото на 2029 година.

До назначението на Ираола се стигна след успешния му тригодишен престой начело на скромния отбор на Борнемут. В първия си сезон в клуба испанецът го изведи до 12-ото място в Премиър лийг, след това - до деветото, а през изминалата кампания – до шестото. Така през новия сезон „черешките“ за първи път в историята си ще играят в евротурнирите. Те се класираха за Лига Европа, оставайки само на три точки от Ливърпул, който взе последната квота за Шампионската лига като пети в крайното подреждане на английския елит. Освен това досегашният отбор на 43-годишния специалист допусна само една шампионатна загуба през целия втори полусезон - с 2:3 от шампиона Арсенал.

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