Атлетико Мадрид готви още една продажба, пласира световен шампион в Ривър Плейт

Наред с продажбите на Матео Руджери в Астън Вила и на Науел Молина в Рома, Атлетико Мадрид е уговорил още един изходящ трансфер.

Става дума за 25-годишния офанзивен халф Тиаго Алмада. Световният шампион с Аржентина от 2022 г. ще се завърне в родината си и ще заиграе за гранда Ривър Плейт. Трансферната сума ще бъде около 20 млн. евро.

💣🚨 MAJOR BREAKING: Atlético Madrid and River Plate have reached an AGREEMENT for Thiago Almada for a fee of around €20m.



The player will LEAVE the club after just one year.@marca pic.twitter.com/0XUhufY00S — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 6, 2026

Алмада пристигна в Атлетико от бразилския Ботафого през миналата 2025 г. за обща сума от около 26 млн. евро, но бе преследван от контузии и не успя да разгърне потенциала си в отбора на Диего Симеоне.

През миналия сезон футболистът взе участие в 40 мача във всички турнири - основно като резерва, като вкара 4 гола и даде 2 асистенции.

Атлетико Мадрид стартира офанзивата за Ромеро с оферта от 30 милиона

Ако всички тези изходящи сделки се осъществят, то Атлетико ще получи достатъчно свежи средства, за да финансира привличането на голямата си цел - централния защитник на Тотнъм и също световен шампион с Аржентина Кристиан Ромеро. Смята се, че той ще струва на Атлети сума от минимум 30 млн. евро.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google