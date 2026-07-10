Размествания на върха в Ливърпул

Майкъл Едуардс напусна ролята си на изпълнителен директор по футболните въпроси на компанията “Фенуей Спортс Груп”, която е собственик на Ливърпул. Това слага на втория му престой на “Анфийлд”. В официалното съобщения на компанията се казва, че напускането ме е част от “планиран преход”.
Едуардс прекара повече от десетилетие в клуба между 2011 и 2022 г. първо като директор по ефективността, а след това като спортен директор. Той се завърна през март 2024 г., като отговаряше за всички футболни операции в Ливърпул, докато Юрген Клоп се подготвяше да напусне.
Напускането му идва преди началото на сезона, а селекцията на клуба е далеч от завършена, като една от най-големите задачи ще е да се намери заместник на Мохамед Салах. Според местни медии спортният директор Ричард Хюз също може да напусне, което би означавало сериозни промени на върха в организацията на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago