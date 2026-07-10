Размествания на върха в Ливърпул

Майкъл Едуардс напусна ролята си на изпълнителен директор по футболните въпроси на компанията “Фенуей Спортс Груп”, която е собственик на Ливърпул. Това слага на втория му престой на “Анфийлд”. В официалното съобщения на компанията се казва, че напускането ме е част от “планиран преход”.

Едуардс прекара повече от десетилетие в клуба между 2011 и 2022 г. първо като директор по ефективността, а след това като спортен директор. Той се завърна през март 2024 г., като отговаряше за всички футболни операции в Ливърпул, докато Юрген Клоп се подготвяше да напусне.

More on Michael Edwards' departure as FSG's CEO of Football.



Understand Edwards informed FSG he was leaving last autumn when it was clear they were not expanding their football portfolio. However, Edwards chose to stay on and support Richard Hughes.



Edwards never wanted to… pic.twitter.com/trNQ3gjkba — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 10, 2026

Напускането му идва преди началото на сезона, а селекцията на клуба е далеч от завършена, като една от най-големите задачи ще е да се намери заместник на Мохамед Салах. Според местни медии спортният директор Ричард Хюз също може да напусне, което би означавало сериозни промени на върха в организацията на клуба.

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Снимки: Imago