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  3. Развоят с Диоманде разчиства пътя на Баркола към Ливърпул

Развоят с Диоманде разчиства пътя на Баркола към Ливърпул

  • 29 юни 2026 | 09:33
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След като вчера водещите трансферни експерти информираха, че Ян Диоманде е взел решение да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен, а френският клуб дори е започнал разговори с РБ (Лайпциг), темата за бъдещето на Брадли Баркола отново стана актуална. При това развитие Ливърпул няма да прави повече оферти за котдивоарското крило, след като мърсисайдци вече бяха направили такава, но тя бе отхвърлена от Лайпциг. На "Анфийлд" обаче продължават да търсят флангови нападател, който да замести Мохамед Салах. Новият фаворит в това отношение е именно играчът на ПСЖ Брадли Баркола.

Под носа на Ливърпул! ПСЖ ще отмъкне Диоманде
Под носа на Ливърпул! ПСЖ ще отмъкне Диоманде

Ливърпул от доста време има интерес към френския национал, но доскоро се твърдеше, че парижани нямат намерение да го продават. Ако обаче ПСЖ финализира трансфера на Диоманде, а и на Манес Аклиуш, което също е много вероятно, френският клуб ще бъде отворен за продажбата на Баркола. Самият играч не е съгласен да бъде просто част от ротацията на Луис Енрике, така че също започва да гледа към изхода.

Според Матео Морето в Ливърпул вече планират нови контакти с Брадли Баркола и неговите представители.

Арсенал също проявява интерес към френския национал.

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