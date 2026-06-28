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  3. Под носа на Ливърпул! ПСЖ ще отмъкне Диоманде

Под носа на Ливърпул! ПСЖ ще отмъкне Диоманде

  • 28 юни 2026 | 22:53
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Под носа на Ливърпул! ПСЖ ще отмъкне Диоманде

Сагата около Ян Диоманде изглежда, че се е разплела и състезателят на РБ Лайпциг би трябвало да поеме към Пари Сен Жермен, а не към Ливърпул, където бе желан. Информацията идва от реномирания спортен журналист и специалист по трансфери Фабрицио Романо.

Според източника самият състезател е взел това решение, като той предпочита актуалните европейски шампиони не само пред Ливърпул, но и сред другите английски клубове, които биха искали да го привлеката.

Междувременно и журналистът Дейвид Орнстайн написа публикация в профила си в социалната мрежа Х, според която 19-годишният талант е отхвърлил запитването на 20-кратните английски шампиони. Основен мотив за решението на Диоманде е била възможността да работи с наставника на парижани Луис Енрике. Ключова роля за привличането му пък е изиграл и спортният директор на клуба Луис Кампос.

Все още не се знае каква точно оферта ще отправят парижките “шейхове”, но тя със сигурност няма да е малка, тъй като се твърдеше, че от Ливърпул са били готови да извадят поне 100 млн за младока. Между временно и от РБ Лайпциг не са се отказали от идеята да задържат футболиста си, тъй като той има договор с клуба до 2030 г.

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