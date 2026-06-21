Халф на Австралия приветства историческото изгонване на Алмирон

Халфът на националния отбор на Австралия Джаксън Ървайн не оправдава Мигел Алмирон от Парагвай след изгонването му от мача срещу Турция на Световното първенство, което се превърна в първия случай на прилагане на чисто новото правило "Винисиус".

Тимът на Ървайн ще се изправи срещу южноамериканците в четвъртък в битка за второто място в група „D“, а Алмирон няма да бъде налице за двубоя заради директния си червен картон. Нападателят на Парагвай беше изгонен преди полувремето, след като покри устата си по време на конфронтация срещу противника и остави тима си с човек по-малко. Въпреки това отборът му спечели срещата с 1:0, благодарение на ранния гол на Матиас Галарса.

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"Знам, че ще бъде спорно решение, но когато погледнете какво е ставало в миналото, особено случая с Винисиус Жуниор, мисля, че това не подлежи на коментар. Ако казвате нещо на някого и не искате да бъде видяно, значи може спокойно да кажем, че ако не могат да ви видят да го казвате, не бива да бъде казвано. За мен това е ясно правило и всички бяхме предупредени, така че това е положението", заяви Ървайн, който е член на глобалния съвет на Fifpro, цитиран от "Гардиън".

"I think it's safe to say that if you can't be seen saying it, then it shouldn't be said."



Socceroos midfielder Jackson Irvine on the new Red Card offence for covering your mouth. #FIFAWorldCup #Socceroos pic.twitter.com/Xn0gH8dIkh — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) June 21, 2026

Австралия никога не е побеждавала опонент от Южна Америка на Световно първенство, а Ървайн очаква тимът на Парагвай да бъде физически силен и непредвидим. Според него това ще бъде "тотално различен мач" спрямо предишните срещу Турция и САЩ и добави, че парагвайските играчи имат "невероятни индивидуални качества".

"Гледайки Парагвай срещу Турция миналата вечер, имаше момент към края на мача, който ясно показва техния стил на игра. При около пет оставащи минути те спечелиха топката високо по терена и имаха шанс да я пазят до корнера. Играчът просто центрира към задната греда с трима нападатели в наказателното поле и те се опитаха да вкарат с 10 души при преднина от 1:0. Очаквай неочакваното. Предполагам, че това е най-добрият начин да се опише", обясни капитанът на Санкт Паули.

Според него Австралия ще трябва да играе по-силно срещу Парагвай, отколкото срещу САЩ, ако иска да има шанс за победата. "Основното нещо, което трябва да правим по-добре още от първото полувреме, е да можем да печелим единоборствата - физическия аспект на играта, малко по-добре и да се справим с тези трудни моменти. Играем срещу топ отбори на най-високото ниво, но те ще имат моменти, в които трябва да се защитаваме, а ние ще трябва да страдаме и да намерим начини да се справим с това", каза още 33-годишният полузащитник.

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Снимки: Gettyimages