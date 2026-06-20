ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

Халфът на Парагвай Мигел Алмирон стана първият играч, който получава червен картон заради това, че прикрива устата си, докато говори със съперников футболист. Това се случи по време на двубоя срещу Турция от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство. 32-годишният футболист постави ръка пред устата си, докато говореше с Мерт Мюлдюр, който веднага сигнализира на главния рефер. След като ситуацията бе прегледна от ВАР, главният съдия Иван Бартон от Ел Салвадор показа директен червен картон на бившия играч на Нюкасъл.

Това е едно от нововъведенията, чието реално приложение видяхме за първи път на Мондиал 2026.

Решението за въвеждането му беше взето по време на специално заседание на Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър през април. Президентът на ФИФА Джани Инфантино преди това заяви, че би приветствал въвеждането на подобно наказание и че съдиите трябва в такива случаи да се водят от „презумпцията“, че играчите са казали „нещо, което не е трябвало“.

Решението остава по абсолютна преценка на съдията, който трябва да разгледа всички обстоятелства, преди да покаже червен картон.

Казусът с играчите, които си покриват устата, стана нашумял през февруари, когато крилото на Бенфика Джанлука Престиани вдигна фланелката си, докато говореше с Винисиус от Реал Мадрид по време на мач от Шампионската лига.

Аржентинският национал беше обвинен в расистки обиди, което той отрече, и временно наказан за един мач. След разследване на УЕФА Престиани беше признат за виновен в хомофобско поведение и наказан за шест срещи - три от които бяха условни.

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Алмирон за втори път е в центъра на подобен исторически момент на това Световно. В двубоя между САЩ и Парагвай той получи жълт картон след употребата на ВАР в случаи с т.нар. "сгрешена самоличност".

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Снимки: Gettyimages