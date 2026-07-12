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  3. Проблем за Дешан: двамата му основни бранители не тренират с "петлите"

Проблем за Дешан: двамата му основни бранители не тренират с "петлите"

  • 12 юли 2026 | 11:05
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Защитниците на френския национален отбор Дайо Упамекано и Уилям Салиба пропуснаха съботната тренировка преси полуфинала на Световното първенство срещу Испания във вторник. На терена в покрайнините на Бостън „петлите“ направиха пълноценно занимание, включващо и тактически упражнения, като за медиите бяха отворени първите 15 минути. Други липсващи в групата нямаше, а настроението беше приповдигнато, като Килиан Мбапе не спираше да се усмихва и да се шегува с някои от съотборниците си.

Президентът на Франция ще бъде в Ню Йорк, ако "петлите" стигнат до финала
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Централният защитник Салиба лекуваше контузия на гърба през целия турнир и беше извън сметките на селекционера Дидие Дешан за последния мач от груповата фаза на Франция срещу Норвегия.

Няма подробности каква точно е травмата и има ли такава за Упамекано, но някои френски журналисти предполагат, че просто е получил един ден почивка. Централният бранител дойде на турнира директно след натоварен клубен сезон с Байерн Мюнхен.

Двамата, които започнаха мача при успеха с 2:0 на четвъртфинала над Мароко в четвъртък, са сред причините Франция „да е допуснала само два гола в шестте си мача от Световното първенство на турнира досега, един повече от съперника си Испания, който ги очаква на предпоследното стъпало преди мача за титрата.

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Снимки: Gettyimages

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