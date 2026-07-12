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Ламин Ямал и приятелката му предизвикаха фурор с интимна снимка от спалнята преди полуфинала на Световното

  • 12 юли 2026 | 19:46
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Звездата на Испания и неговата приятелка инфлуенсър станаха поредната тема за разговор на Световното първенство, след като непринудено селфи от спалнята предизвика реакции онлайн само дни преди най-големия мач на „Ла Фурия Роха“ на турнира.

Ламин Ямал отново е във вихъра на социалните мрежи, но този път причината не е футболът.

Само дни преди полуфинала на Световното първенство по футбол между Испания и Франция, 18-годишната сензация на Барселона и неговата 21-годишна приятелка, испанският инфлуенсър Инес Гарсия, предизвикаха истински фурор, след като тя сподели интимна снимка на двамата, релаксиращи заедно в леглото.

Непринудената снимка, на която Ямал е без тениска до Гарсия, докато тя прави селфито, бързо се разпространи в социалните мрежи, генерирайки хиляди коментари и мемета.

Вместо да се фокусират върху подготовката на Испания за един от най-големите мачове в новата история на нацията, много фенове насочиха вниманието си към поредния поглед към връзката на двойката.

Изображението веднага вдъхнови шеги в Екс, ТикТок и Инстаграм.

Една от най-широко споделяните реакции гласеше:

„Нищо чудно, че не може да вкара.“

Коментарът беше шеговита препратка към липсата на голове на Ямал по време на кампанията на Испания на Световното първенство, като феновете се шегуваха, че тийнейджърът се забавлява твърде много извън терена.

Друг потребител написа: „Той ще се съсипе, този начин на живот работи само за бразилците“

Още един използва идола на Ямал, за да му се подиграе, пишейки: „Следващият Неймар… Няма да видим друг Меси дълго време“, намеквайки за скандалния начин на живот на Неймар в най-добрите му години.

Друг коментар гласеше: „Повече гаджета и асистенции на това Световно първенство, купони, вероятно ще стане алкохолик след няколко години. Нищо чудно, че Неймар му е идол“

Още един потребител написа: „Нищо чудно, че се представя под очакванията. Това малко момче трябва да остави тези момичета на мира.“

Други защитиха младата двойка, посочвайки, че снимката просто показва двама души, прекарващи време заедно преди един от най-големите мачове в кариерата на Ямал.

Дискусията бързо се превърна в една от най-големите извънтерени теми на турнира, добавяйки още една вирусна глава към нарастващия звезден статус на Ямал.

Ламин Ямал е изиграл 6 мача за Испания на тазгодишното Световно първенство, отбелязвайки един гол.

След победата на Испания на четвъртфиналите над Белгия, той постави турнирен рекорд като най-младият играч във футболната история, достигнал шест участия на мачове от Световно първенство, преди да навърши 19 години.

Ямал и Гарсия официално обявиха връзката си по-рано тази година и оттогава рядко са излизали от заглавията.

По време на Световното първенство Гарсия редовно е забелязвана да подкрепя Испания от трибуните, като същевременно споделя задкулисни моменти от времето на двойката заедно в Съединените щати.

Инфлуенсърът преживя огромен скок в популярността си по време на турнира, превръщайки се в една от изгряващите футболни половинки на Световното първенство благодарение на присъствието си в социалните мрежи и широко рекламираната си връзка с тийнейджърската суперзвезда на Испания.

Сега, още една привидно обикновена публикация се превърна в международна новина.

Испания е само на една победа от финала на Световното първенство по футбол, като Франция на Дидие Дешан е последното препятствие.

Ямал остава една от най-важните атакуващи заплахи на Испания, въпреки че не намира мрежата толкова често, колкото някои фенове очакваха, и Луис де ла Фуенте отново ще разчита на младия играч на Барселона да вдъхнови „Ла Фурия Роха“ на най-голямата футболна сцена.

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