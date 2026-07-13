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Нови расистки обиди към Франция, този път от бивш премиер на Испания и аржентински вицегубернатор

  • 13 юли 2026 | 10:51
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Националният отбор на Франция отново бе подложен на расистки обиди. Този път скандал създаде първо бившият премиер на Испания Мариано Рахой - и то непосредствено преди утрешния полуфинал между двата отбора.

Рахой описа отбора на Дидие Дешан като „колектив от много високо ниво, да, без французи“ – думи, които бяха счетени за расистки и ксенофобски, както от испанското, така и от френското правителство.

Последва и незабавна реакция от посолството на Франция в Мадрид, което уточни, че „всички играчи от френския национален отбор са французи“, отбелязвайки, че 23 от 26-те повикани са родени във Франция, а останалите също притежават френско гражданство.

Настоящият ръководител на испанското правителство - Педро Санчес, също остро разкритикува своя предшественик. Той подчерта, че Испания „е на тези, които я обичат и работят за нея“, а не „на тези, които я позорят с ксенофобски изявления“: „Франция, ще се видим на полуфиналите. Нека най-добрият спечели и расизмът загуби“, написа сегашният испански премиер.

Френското посолство в Аржентина пък осъди и расистките коментари на вицегубернатора на провинция Мендоса Хебе Касадо, насочени към френския национален отбор. Тя написа в X ослед 1/8-финалния мач с Парагвай по адрес на "петлите" — "Много добре Парагвай. Необразован африкански отбор. Не понасям Мбапе“.

Играчите на нашия национален отбор са родени във Франция, а нашият републикански пакт установява гражданството не по цвят на кожата, нито по произход на родители или баби и дядовци. Гордеем се с нашето разнообразие и няма да толерираме този или какъвто и да е друг опит за очерняне или поставяне под въпрос на националността на нашите играчи“, реагира френският посланик Ромен Надал в Аржентина.

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Дипломатът обвини аржентинката в расизъм: „Имиграцията е добре приета само когато е европейска? Но ако е африканска, превръща ли се в обида?“. Хебе Касадо от своя страна се опита да омаловажи инцидента, твърдейки, че коментарът ѝ е част от „футболния фолклор“. Въпреки това обаче тя бе обявена за "персона нон грата".

Касадо няма да може да участва в дейностите в дипломатическата мисия, докато не оттегли изявлението си. Освен това няма да се провеждат срещи с френски официални лица, ако тя присъства.

Това са поредните обиди на расова основа към националния отбор на Франция. По-рано парагвайската сенаторка Селесте Амариля предизвика скандал, след като описа звездата на "петлите" Килиан Мбапе като „колонизиран камерунец, който се представя за французин, обиден, новобогаташ, арогантен и грозен, идиот, който дори не се е научил да пише“. Това предизвика бурни реакции, като дори Върховният комисариат на ООН за правата на човека осъди изказването.

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Снимки: Gettyimages

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