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Нико Уилямс: Мбапе е чудовище, но ние имаме Ямал, който е най-добрият футболист в света

  • 13 юли 2026 | 10:42
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Звездата на Испания Нико Уилямс определи френския нападател Килиан Мбапе като „чудовище“ преди полуфиналния сблъсък между двете страни на Световното първенство по футбол през 2026 г. Въпреки това крилото на Атлетик Билбао настоява, че съотборникът му в националния отбор Ламин Ямал остава най-добрият играч в света.

"Килиан Мбапе е чудовище. Той е един от най-добрите в света, но ние разполагаме с Ламин Ямал, който е най-добрият футболист в света", отсече Нико Уилямс.

В момента Мбапе оглавява голмайсторската листа на Мондиал 2026 с впечатляващите осем гола в шест мача. Той също така има на сметката си три асистенции за Франция, с което общият му голов принос достига 11 – най-много на турнира досега.

Междувременно Ламин Ямал най-накрая навлиза във форма, след като преодоля контузия, която ограничи влиянието му в началото на надпреварата. Испанското крило има един гол на сметката си до момента, както и две награди за „Играч на мача“.

Двата европейски гранда не са непознати един за друг. През годините те поддържат ожесточено съперничество, което определено заслужава внимание.

Преди срещата им тази седмица Испания и Франция са се изправяли един срещу друг общо 38 пъти, като „Ла Фурия Роха“ има предимство с 18 победи. „Петлите“ имат 13 успеха на свое име, а останалите седем мача са завършили наравно.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, „Ла Роха“ излезе победител с 5:4 в полуфиналите на Лигата на нациите. Преди това възпитаниците на Луис де ла Фуенте победиха „сините“ и с 2:1 в полуфиналите на Евро 2024. Предстои да видим как ще се развият нещата, когато се сблъскат отново в Далас във вторник (14 юли).

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Снимки: Imago

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