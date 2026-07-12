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Конате: Франция не се страхува от Испания

  • 12 юли 2026 | 19:34
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Франция не се страхува от Испания, влизайки в полуфинала на Световното първенство във вторник, заяви защитникът на "петлите" Ибрахима Конате. Той обаче е наясно с формата и отличните качества на противника, който до момента в целия турнир е допуснал във вратата си само един гол. Това стана в срещата от 1/4-финалите срещу Белгия.

„Не се страхуваме от никого. Сега ще се подготвим възможно най-добре и се надяваме, че резултатът в крайна сметка ще е в наша полза. Испания е изключителен отбор с много индивидуални качества, така че няма да се фокусираме само върху един играч, въпреки че Ламин Ямал е страхотен футболист. Оставаме скромни, няма да попаднем в този своеобразен капан“, каза Конате.

Испания е един от най-неприятните противници за "петлите". Французите, които са световни шампиони от 2018 година и финалисти от предишния Мондиал, загубиха от Испания на осминафиналите на Евро 2024, както и на полуфиналите на Лигата на нациите миналата година.

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