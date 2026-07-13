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Трима френски национали натискат Олисе да премине в Реал Мадрид

  • 13 юли 2026 | 10:48
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Френските национали Килиам Мбапе, Орелиан Чуамени и новото попълнение на Реал Мадрид - Ибрахима Конате се опитват всячески да убедят своя съотборник в състава на “петлите” Майкъл Олисе да упражни натиск към ръководството на Бахерн Мюнхен да го пусне на “Сантиаго Бернабеу”. Именно бившият футболист на Кристъл Палас, който направи отлично впечатление в последните си два сезона с екипа на германския гранд, е сред основните трансферни цели за това лято на “лос бланкос”, макар испанците да излязоха дори с официална позиция, отричайки.

Преди няколко седмици в местната преса дори се появиха твърдения, че мадридчани са готови да предложат до 150 милиона евро за футболиста, но са срещнали твърд отказ от страна на хората в Байерн. Самият Олисе също е решен да поиска среща с шефовете на немския колос, на която да обсъдят ситуацията и самият той лично да обяви, че иска да премине в Реал, но поне за момента не смята да упражнява натиск, ако не срещне разбиране. Подобна среща ще се състои след Световното първенство, тъй като играчът не иска да се разсейва с подобни странични неща в момента. Франция е на 1/2-финал на Мондиал 2026, където ще срещне Испания във вторник вечер от 22:00 българско време.

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Снимки: Gettyimages

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