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  3. ФИФА отне акредитацията на коментатор заради критики за червения картон на Алмирон

ФИФА отне акредитацията на коментатор заради критики за червения картон на Алмирон

  • 23 юни 2026 | 18:33
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Международната федерация по футбол (ФИФА) отне акредитацията на парагвайския коментатор Хорхе Вера за Световното първенство поради критики към ръководството на организацията, съобщава парагвайската радиостанция Nanduti.

Решението е взето след коментарите на Вера по време на излъчването на мача от груповата фаза между Парагвай и Турция (1:0), в който нападателят Мигел Алмирон беше изгонен, защото си е закрил устата с ръка по време на спор с опонент. Той стана първият футболист в историята, получил червен картон за подобно нарушение.

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Причината за отстраняването на журбнажурналиста са „многократни лични нападки и унизителни коментари, насочени към служители на ФИФА“, обявиха от радиостанцията.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще приключи на 19 юли.

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Снимки: Imago

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