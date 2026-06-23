ФИФА отне акредитацията на коментатор заради критики за червения картон на Алмирон

Международната федерация по футбол (ФИФА) отне акредитацията на парагвайския коментатор Хорхе Вера за Световното първенство поради критики към ръководството на организацията, съобщава парагвайската радиостанция Nanduti.

Решението е взето след коментарите на Вера по време на излъчването на мача от груповата фаза между Парагвай и Турция (1:0), в който нападателят Мигел Алмирон беше изгонен, защото си е закрил устата с ръка по време на спор с опонент. Той стана първият футболист в историята, получил червен картон за подобно нарушение.

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Причината за отстраняването на журбнажурналиста са „многократни лични нападки и унизителни коментари, насочени към служители на ФИФА“, обявиха от радиостанцията.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще приключи на 19 юли.

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Снимки: Imago