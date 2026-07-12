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Меси към съдията: Говори ми уважително

  • 12 юли 2026 | 19:30
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Четвъртфиналният сблъсък от Световното първенство по футбол между Аржентина и Швейцария предложи много емоции, но освен тактическата битка, вниманието привлече и един момент, който бързо стана хит в социалните мрежи. През първото полувреме Лионел Меси влезе в словесен сблъсък с португалския рефер Жоао Педро Пинейро, недоволен от начина, по който арбитърът се обърна към него.

В ролята си на капитан на „албиселесте“ аржентинската звезда защити позицията си и настоя за уважително отношение, като ясно показа, че не одобрява тона на съдията по време на статично положение.

Инцидентът се случи малко преди изпълнението на пряк свободен удар за Швейцария. Меси беше част от стената на Аржентина, когато Пинейро му нареди да се отдръпне на необходимото разстояние. Тонът и жестовете на рефера обаче изглежда са ядосали родения в Росарио футболист, който веднага отвърна: „Говори ми подобаващо“.

Напрежението не приключи дотук. След изпълнението на удара телевизионните камери уловиха нов разговор между двамата. Меси отново се приближи до съдията и според разчитането по устните му, неговото послание беше ясно:

"Говори ми с уважение, не бъди неуважителен, аз ти говоря с уважение!".

Въпреки твърдостта на думите си, капитанът на Аржентина запази самообладание, поддържайки спокоен тон по време на целия разговор.

Конфронтацията не доведе до дисциплинарни мерки, но бързо се превърна в един от най-дискутираните моменти в напрегнатия мач, залогът в който беше място на полуфиналите на Световното първенство.

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Снимки: Imago

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