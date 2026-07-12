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Унили физиономии в швейцарските градове

  • 12 юли 2026 | 13:12
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Пътешествието на швейцарския национален отбор на Световното първенство през 2026 г. приключи.

В мача срещу Аржентина швейцарският тим успя да се съвземе, след като изоставаше с един гол, но скоро остана с десет души на терена след червен картон на Бреел Емболо.

Въпреки това швейцарците удържаха и докараха мача до продължения. Там обаче Аржентина отбеляза два гола, слагайки край на надеждите на Швейцария.

Хиляди фенове решиха да гледат мача на площад в Лугано, въпреки късния час, пред един от многото гигантски екрани, поставени в цялата страна.

„Вярвахме и в един момент си мислехме, че поне ще стигнем до дузпи. За съжаление, Алварес направи това страхотно отиграване, неудържим удар в горния ъгъл. Имахме невероятен вратар и защита, но за съжаление така се развиха нещата“, коментира Фабио Демартини.

Имаше и голямо разочарование от изгонването на Емболо.

„Швейцария беше доста солидна днес, играхме като отбор, но имаме идиот за нападател. Той не уважи нацията и хората. Симулира и загубихме играч. Аржентина беше наистина добра, вкараха луд гол. Швейцария даде всичко от себе си и аз съм горд, горд с тази нация“, заяви Леонардо Прати.

Друг привърженик, Джейсън Дзанети, каза след мача:

„Изиграха добър мач, показаха, че могат да бъдат по-добри от Аржентина, но всеки път нещо ни липсваше, а ако ти липсва нещо, не можеш да стигнеш твърде далеч“.

Мириам Галимберти се опита да погледне от позитивната страна:

„Загубихме, но загубихме с достойнство. Успяхме да стигнем до четвъртфиналите, а това вече е прекрасно нещо. Този гол не ни беше нужен, но въпреки това сме страхотни“, заяви тя.

Аржентина победи Швейцария с 3:1 след продължения и се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Англия.

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