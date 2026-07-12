Унили физиономии в швейцарските градове

Пътешествието на швейцарския национален отбор на Световното първенство през 2026 г. приключи.
В мача срещу Аржентина швейцарският тим успя да се съвземе, след като изоставаше с един гол, но скоро остана с десет души на терена след червен картон на Бреел Емболо.
Въпреки това швейцарците удържаха и докараха мача до продължения. Там обаче Аржентина отбеляза два гола, слагайки край на надеждите на Швейцария.
Хиляди фенове решиха да гледат мача на площад в Лугано, въпреки късния час, пред един от многото гигантски екрани, поставени в цялата страна.
„Вярвахме и в един момент си мислехме, че поне ще стигнем до дузпи. За съжаление, Алварес направи това страхотно отиграване, неудържим удар в горния ъгъл. Имахме невероятен вратар и защита, но за съжаление така се развиха нещата“, коментира Фабио Демартини.
Имаше и голямо разочарование от изгонването на Емболо.
„Швейцария беше доста солидна днес, играхме като отбор, но имаме идиот за нападател. Той не уважи нацията и хората. Симулира и загубихме играч. Аржентина беше наистина добра, вкараха луд гол. Швейцария даде всичко от себе си и аз съм горд, горд с тази нация“, заяви Леонардо Прати.
Друг привърженик, Джейсън Дзанети, каза след мача:
„Изиграха добър мач, показаха, че могат да бъдат по-добри от Аржентина, но всеки път нещо ни липсваше, а ако ти липсва нещо, не можеш да стигнеш твърде далеч“.
Мириам Галимберти се опита да погледне от позитивната страна:
„Загубихме, но загубихме с достойнство. Успяхме да стигнем до четвъртфиналите, а това вече е прекрасно нещо. Този гол не ни беше нужен, но въпреки това сме страхотни“, заяви тя.
Аржентина победи Швейцария с 3:1 след продължения и се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу Англия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google