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Аканжи: Никога не съм виждла толкова едностранно ръководен мач

  • 12 юли 2026 | 10:29
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Мануел Аканжи – един от лидерите в отбора на Швейцария, не спести критики към съдията Жоао Пинейро (Португалия), който ръководи срещата с Аржентина от четвъртфиналите на Световното първенство. Швейцарците отстъпиха с 1:3 след продължения, но след 70-ата минута играха с десет души заради втори жълт, превърнал се в червен картон на Бреел Емболо, решен след намесата на хората, отговарящи за ВАР-системата.

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„Когато мачът свърши, просто си помислих колко много се гордея с този отбор. Аржентина всъщност нямаше шанс при равни 11 на терена. Знам, за съжаление, че голът на Хулиан Алварес не беше случаен“, каза още бранителят, който е бил негов съотборник в Манчестър Сити.

„Обикновено не съм от хората, които се оплакват от съдията. Но днес всяко малко нещо се разви по техния начин. Никога не съм играл в толкова едностранно ръководен мач, колкото днес. Нито едно от техните хвърляния като от бойните спортове  в игрови ситуации не беше наказано. Не получиха нито един жълт картон през първите 90 минути. След това, заради инцидента на Бреел, той получи жълт картон. Но дори и с десет души, направихме каквото можехме. Но разбира се, Емболо е толкова важна част от този отбор, ние стоим зад него“, ядосваше се Аканжи след края на срещата.

За Швейцария е малка утеха фактът, че те стигнаха до четвъртфинал на Световно първенство за първи път от 1954-а година насам.

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Снимки: Gettyimages

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