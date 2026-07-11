Ромеро отговори на Куртоа

Защитникът на Аржентина Кристиан Ромеро отговори на белгийския вратар Тибо Куртоа, който заяви, че шампионът на Мондиал 2026 ще бъде победителят от полуфинала между Франция и Испания. Ромеро омаловажи коментара с думите: "Не слушаме какво мисли един играч".

„Ние сме съсредоточени върху утрешния ден, ще бъде трудно и не слушаме какво мисли един играч. Всеки си има своето, своя начин на мислене, но ние сме концентрирани върху утрешния мач“, заяви бранителят.

🗣️ "NO ESCUCHAMOS MUCHO LO QUE DICE UN JUGADOR"



🇦🇷🇧🇪 ‘Cuti’ Romero respondió a los dichos de Thibaut Courtois, quien aseguró que el ganador del España vs. Francia será el campeón del mundo:



"Nosotros estamos enfocados en el partido de mañana. La verdad que no escuchamos mucho… https://t.co/JBFnQfYTMe pic.twitter.com/zB6kBx0nbO — dataref (@dataref_ar) July 10, 2026

Освен това, запитан за гола си срещу Египет на осминафиналите, с който започна обратът за "албиселесте", той се пошегува: "Да отида като деветка беше импулс, това са ситуации, до които те води мачът, когато губиш с 2:0. Не беше нареждане от треньорския щаб. Ако Скалони ме беше видял, щеше да ме убие. Винаги е хубаво да вкарваш, но нашата задача е да пазим вратата си суха. Радвам се, ако помагам в атака, но нашата работа е да се защитаваме."

Въпреки това играчът на Тотнъм бе самокритичен за четирите гола, които „албиселесте“ допусна в двата елиминационни мача – два от Кабо Верде и два от египтяните: „Добре сме, но трябва да се подобрим, защото ни вкараха четири гола в последните два мача и ни дразни, когато ни вкарват. Винаги сме на разположение на отбора и на това, което реши треньорът. Всички сме добре“.

Накрая, по повод предстоящия сблъсък с Швейцария в събота от 22:00 ч. в Канзас Сити за четвъртфиналите, той прогнозира: „Всички мачове са трудни за нас, утре ще бъде сложно. Швейцария не улесни Колумбия и дори доминираше. Ще бъде хубав мач, те имат важни играчи“.

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Снимки: Imago