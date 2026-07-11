Ромеро отговори на Куртоа

Защитникът на Аржентина Кристиан Ромеро отговори на белгийския вратар Тибо Куртоа, който заяви, че шампионът на Мондиал 2026 ще бъде победителят от полуфинала между Франция и Испания. Ромеро омаловажи коментара с думите: "Не слушаме какво мисли един играч".
„Ние сме съсредоточени върху утрешния ден, ще бъде трудно и не слушаме какво мисли един играч. Всеки си има своето, своя начин на мислене, но ние сме концентрирани върху утрешния мач“, заяви бранителят.
Освен това, запитан за гола си срещу Египет на осминафиналите, с който започна обратът за "албиселесте", той се пошегува: "Да отида като деветка беше импулс, това са ситуации, до които те води мачът, когато губиш с 2:0. Не беше нареждане от треньорския щаб. Ако Скалони ме беше видял, щеше да ме убие. Винаги е хубаво да вкарваш, но нашата задача е да пазим вратата си суха. Радвам се, ако помагам в атака, но нашата работа е да се защитаваме."
Въпреки това играчът на Тотнъм бе самокритичен за четирите гола, които „албиселесте“ допусна в двата елиминационни мача – два от Кабо Верде и два от египтяните: „Добре сме, но трябва да се подобрим, защото ни вкараха четири гола в последните два мача и ни дразни, когато ни вкарват. Винаги сме на разположение на отбора и на това, което реши треньорът. Всички сме добре“.
Накрая, по повод предстоящия сблъсък с Швейцария в събота от 22:00 ч. в Канзас Сити за четвъртфиналите, той прогнозира: „Всички мачове са трудни за нас, утре ще бъде сложно. Швейцария не улесни Колумбия и дори доминираше. Ще бъде хубав мач, те имат важни играчи“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago