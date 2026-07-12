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Джака: Дойдохме да играем футбол, а не да се борим със съдиите

  • 12 юли 2026 | 12:04
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Швейцария трябваше да „прати данък на новото правило за сгрешена самоличност“ по време на мача с Аржентина на четвъртфинал на Световното първенство, а отстраняването на Бреел Емболо с помощта на системата за видеопомощ за съдиите (ВАР) се превърна в основна тема след края на срещата. Аржентина спечели с 3:1 след продължения, като Емболо остави своите с човек по-малко в 71-ата минута, след като получи втори жълт картон при спорна ситуация за симулиране на нарушение.

А подкрепата за световните шампиони от съдиите се превърна в една от историите на това Световно първенство, тъй като се превръща в тенденция. Египтяните бяха бесни след мача от осминафиналите, а швейцарците бяха не по-малко гневни. Мнението на целия отбор беше изразено от капитана Гранит Джака, който не спести нищо на рефера Жоао Пинейро.

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„Няма да отнема нищо от качествата на Аржентина, но тази вечер съдията гарантира, че имат всяко възможно предимство. Всяко важно решение беше в тяхна полза. Дойдохме тук, за да играем футбол, а не да се бием със съдиите. Ако Аржентина ще стигне до полуфиналите на Световното първенство по този начин, значи нещо не е наред. Правилата са си правила и не можем да ги променим, но това е решението, което уби мача. Това е моето мнение, не знам какво друго би могъл да направи съдията. Ако бяха останали 11 на 11, вярвам, че щяхме да спечелим. Трудно е да се намерят правилните думи след такъв мач. Ако трябва да загубиш заради решението на един съдия, боли и никой не може да притъпи тази болка“, каза Гранит Джака след мача.

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Снимки: Gettyimages

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