Аржентински страсти от Канзас до Буенос Айрес

Аржентина се класира за полуфиналите на Световното първенство след изключително драматична победа с 3:1 над Швейцария след продължения. Хулиан Алварес се превърна в герой за „гаучосите“ със зашеметяващ далечен удар в 112-ата минута, който най-накрая сломи съпротивата на европейския тим.

След последния съдийски сигнал феновете на Аржентина, както на стадиона в Канзас Сити, така и по улиците на Буенос Айрес, изпаднаха в еуфория.

„Подкрепяхме отбора, когато имаше най-голяма нужда“, сподели аржентинският привърженик Хенри Лопес на излизане от стадиона. „Страдахме повече от необходимото, но постигнахме победа и това е единственото, което има значение.“

В Буенос Айрес празненствата продължиха до ранните часове на сутринта. „Винаги страдаме, но накрая успяваме“, каза Даниел Каледжиян, който гледаше мача с тълпи от фенове в аржентинската столица. „Стигнахме до победата в последния момент, но успяхме, точно както в предишния мач, както и в този, и както ще бъде и в следващите.“

От другата страна, разочарованието сред швейцарските фенове беше осезаемо, особено заради спорния червен картон.

На полуфиналите в сряда в Атланта Аржентина ще се изправи срещу Англия.

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