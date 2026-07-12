Почина легенда на Бока, известен и с голям скандал в Англия'66

Антонио Ратин, един от най-великите аржентински полузащитници и участник на световните първенства в Чили'62 и Англия'66, е починал на 89-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена от единствения клуб, за който Ратин е играл през цялата си кариера - Бока Хуниорс.

"С огромна мъка в сърцето, всички заедно скърбим за кончината на Антонио Убалдо Ратин – идол и символ на нашата институция. Ние сме със семейството и близките му в този труден момент. Сбогом, Рата", написаха от Бока Хуниорс в публикация в социалната мрежа Х.

Наричан Рата (б.р – Плъха), Ратин записва 352 мача за Бока Хуниорс между 1956 и 1970 година, в които вкарва 28 гола и печели четири шампионски титли на Аржентина. Също така има решаващ принос и за достигането на финала в Копа Либертадорес през 1963 г. За националния отбор на Аржентина се състезава от 1959 до 1969 г. с участие на две световни първенства.

Ратин беше замесен в един от най-противоречивите инциденти в историята на световните първенства, когато беше изгонен по време на загубата на Аржентина с 0:1 на четвъртфинала от домакините Англия на "Уембли" през 1966 г. Капитанът отказа да напусне терена веднага, след като съдията от ФРГ Рудолф Крайтлайн го отстрани, заявявайки, че не е разбрал решението, защото реферът не говори испански. На път за съблекалнята аржентинецът смачка корнер-флагчето, което беше реално националният флаг на Англия и седна няколко минути на червен килим, предназначен за кралица Елизабет II в знак на протест.

"Когато стигнах до мястото за изпълнение на ъглов удар, усуках знаменцето и обидих англичаните. След това отидох до червения килим, по който кралицата влезе и седях там около пет минути. Беше много хубав, дебел червен килим", разказва Ратин години по-късно в интервю.

"Носих само две фланелки през целия си живот - на Бока Хуниорс и Аржентина", каза Ратин в едно от последните си интервюта. След като прекратява кариерата си на футболист, той има кратък период като треньор на любимия си и единствен клуб, а след това напуска изобщо футбола и се отдава на политиката. Дълги години е бил член на долната камара на Конгреса на Аржентина от дясноцентристка политическа партия.

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Снимки: Imago