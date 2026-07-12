Скалони: Днес страдахме, Швейцария ни създаде много трудности

Аржентина е само на един мач от участие във втори пореден финал на Световно първенство по футбол, а това се случи след успеха с 3:1 след продължения над Швейцария в Канзас Сити. Мачът беше равностоен в големи периоди, въпреки червения картон на Бреел Емболо за швейцарците в 71-ата минута. Селекционерът на аржентинците Лионел Скалони обаче призна, че тимът му е „страдал доста“ в срещата, а също така отдаде заслуженото и на червения картон.

„Истината е, че днес страдахме. Знаехме, че швейцарците са физически много силен отбор. Мисля, че ни създадоха много трудности“, каза треньорът на Аржентина.

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

„Не успяхме да се измъкнем от определени ситуации. Истината е, че късметът беше на наша страна днес, „защото един от тях беше изгонен“ и оттам нататък отборът премина в предни позиции. Трябва да бъдем реалисти, имаме неща, върху които да се подобрим, но победата винаги е по-добра от какъвто и да е друг резултат с най-красивата игра“, добави Скалони. „Въпреки това, постижението на този отбор от днес, е наистина историческо. Действително, можехме да играем по-добре, но това, че отново да сме на полуфинал е историческо“.

Следващият съперник е може би исторически най-натоварен с очаквания и енергия – Англия. Двете страни имат военен конфликт заради Фолклендските острови, но също така и доста футболни сблъсъци, сред които се отличава този от 1986-а година, когато Диего Марадона вкарва два гола. Единият е наричан „Голът на века“, когато Марадона дриблира за 2:1 и прави 11 докосвания за 11 секунди, а другият – „Божията ръка“, след като съдиите не виждат как той вкарва с ръка над скочилия вратар Питър Шилтън.

През 1998-а година двете страни отново се срещнаха на Световното във Франция, а след 2:2 в редовното време Аржентина се наложи с 4:3 при дузпите над останалия с 10 човека английски състав. През 2002-а година пък англичаните спечелиха с 1:0 от дузпа в груповата фаза, реализирана от Дейвид Бекъм.

„Трябва да сме реалисти. В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри. Да сме пак на полуфинал - това е историческо събитие. Няма значение дали е Англия или Норвегия, ще се изправим срещу отбор, който има страхотен треньор . Сега трябва да се възстановим. Това е важното “, заключи той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages