Беше ли справедливо изгонен Емболо от Швейцария?

Швейцария се оказа истинско предизвикателство за Аржентина и световните шампиони допуснаха изравняване срещу "кръстоносците" в 1/4-финалния сблъсък между двата тима от Мондиал 2026.

Аржентина 1:1 Швейцария, играят се продължения

Само четири минути по-късно обаче швейцарците останаха с човек по-малко, тъй като заради преразглеждане чрез системата ВАР Брийл Емболо получи втори жълт картон и отиден под душовете предсрочно, а неговият тим продължи срещата в намален състав.

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Разбира се, останаха много претенции от страна на швейцарците дали решението е било правилно, но в крайна сметка то бе факт и двубоят продължи с числено надмощие на единия тим.

Въпреки това в редовното време нов гол не падна и двата отбора преминаха в етап на две продължения по 15 минути.

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