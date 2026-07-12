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МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - ШВЕЙЦАРИЯ
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  3. Беше ли справедливо изгонен Емболо от Швейцария?

Беше ли справедливо изгонен Емболо от Швейцария?

  • 12 юли 2026 | 05:48
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Швейцария се оказа истинско предизвикателство за Аржентина и световните шампиони допуснаха изравняване срещу "кръстоносците" в 1/4-финалния сблъсък между двата тима от Мондиал 2026.

Аржентина 1:1 Швейцария, играят се продължения
Аржентина 1:1 Швейцария, играят се продължения

Само четири минути по-късно обаче швейцарците останаха с човек по-малко, тъй като заради преразглеждане чрез системата ВАР Брийл Емболо получи втори жълт картон и отиден под душовете предсрочно, а неговият тим продължи срещата в намален състав.

9 Аржентина - Швейцария (четвъртфинал)

Разбира се, останаха много претенции от страна на швейцарците дали решението е било правилно, но в крайна сметка то бе факт и двубоят продължи с числено надмощие на единия тим.

Въпреки това в редовното време нов гол не падна и двата отбора преминаха в етап на две продължения по 15 минути.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Срещата между Аржентина и Швейцария, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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