Мурат Якин нарече червения картон за Швейцария срещу Аржентина скандален

Старши треньорът на националния отбор по футбол на Швейцария Мурат Якин направи няколко „горещи“ изявления след четвъртфиналния им мач срещу Аржентина, който тимът му загуби с 1:3 след продължения и бяха елиминирани от Световното първенство. Швейцарците допуснаха ранен гол, но в средата на второто полувреме изравниха. Минути след това останаха с 10 човека, но се предадоха чак в продълженията.

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Реагирайки на червения картон на Бреел Емболо в 72-ата минута след получаването на втори жълт картон, Якин каза: "Знам, че ФИФА ще защити своя съдия, но това правило съсипа играта ни днес. Невероятно болезнено е да бъдем елиминирани по този начин. За съжаление, трябва да го приемем".

Швейцарският треньор заяви, че отборът му не се е отказал от борбата, въпреки че е останал с 10 души, казвайки: "Този отбор има голяма страст. Въпреки че бяхме с един човек по-малко, дадохме всичко на терена. Изключително много се гордея с всичките си играчи".

Доста хора не бяха съгласни с показания втори жълт картон, в това число и коментаторът на швейцарската телевизия Саша Рюфер, който беше бесен и нарече съдийското решение „скандал“. Правилата обаче бяха изменени преди финалите на Световното първенство и в този случай са ясни: видеосъдията се намесва в този момент, защото Паредес първоначално е получил предупреждение за оспорването. ВАР трябва да се намеси, ако грешният играч получи картон за действие – както в този случай и така се прилага правилото за уточняване на сгрешената самоличност.

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Якин обаче продължава да не е съгласен: „Нямаше причина за този жълт картон, беше невинна, безобидна ситуация. Съдийската грешка ни наказа заради неприемливо правило, което ни елиминира по този начин. Не знам как съдията и ВАР-реферите стигнаха до това заключение“.

„Това правило съсипа мача. Нямаше причина за този жълт картон, повтарям. В тази ситуация играта просто трябваше да продължи“, каза той пред медиите на пресконференцията.

Швейцария успя да стигне до четвъртфинал на Световно първенство за първи път от 72 години – или от домашното им Световно първенство през 1954-а година, но това по никакъв начин не успокоява треньорът им.

„Червеният картон промени мача! Допусахме ранен гол, но след това контролирахме събитията на терена. Не разбирам как може това да се случи на Световно първенство. Искам пак да кажа, че моите момчета са истински герои“.

Изгоненият от терена Бреел Емболо се разплака след червения картон и беше утешен от съотборниците си, преди да напусне терена. А Якин каза, че нападателят е съсипан.

„Той беше фаулиран много пъти и имаше няколко много добри момента в този мач, но след това не можа да помогне на отбора повече“, каза Якин. „Не го обвинявам. Очевидно е, че е съсипан, защото не можа да помогне на отбора. Това беше съдийска грешка.“

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Снимки: Gettyimages