Лисандро Мартинес: Мисля, че съдиите вършат отлична работа

Аржентинският защитник Лисандро Мартинес отхвърли критиките към съдийството на Световното първенство в петък и заяви, че съдиите на мача са се справили отлично, след като Египет критикува решенията в драматичната си загуба с 3:2 на осминафиналите от южноамериканския отбор, предаде Ройтерс. Аржентина достигна до четвъртфиналите, след като се съвзе от резултат 0:2 11 минути преди края, за да победи Египет. Мачът обаче предизвика оплаквания от Египетската футболна асоциация относно използването на видео асистент-съдията (VAR), по-специално отменянето на гол на Мостафа Зико в 62-рата минута, който щеше да удвои преднината на северноафриканците. Шефът на съдийството на ФИФА Пиерлуиджи Колина оттогава защитава длъжностните лица, отхвърляйки обвиненията в пристрастност и настоявайки, че съдиите са действали независимо.

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"Не, абсолютно нищо", каза Мартинес пред репортери, когато го попитаха дали има "нещо да каже за съдийството в турнира". "Мисля, че те вършат отлична работа. Това е нещо за вас (б. а. - медиите), които понякога генерират противоречията. Ние се грижим да дадем "най-доброто от себе си" на терена и нищо повече", добави той. Аржентина се изправя срещу Швейцария в събота на четвъртфиналите в Канзас Сити, като защитаващият титлата си шампион изрази уважение към европейския отбор, като същевременно подчерта необходимостта да остане фокусиран върху собственото си представяне.

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"Както винаги, това, което идентифицира този отбор, е уважението към противника", каза Мартинес. "Ако Швейцария е на този етап, това е защото има много заслуги. Гледахме мача им срещу Колумбия и те винаги се опитват да играят. Те са много силни физически, а също и в статични положения. Мисля, че ще бъде страхотно зрелище, защото и двата отбора се опитват да играят", каза той.

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Защитникът Кристиан Ромеро повтори това послание, казвайки, че Аржентина се концентрира предимно върху поправянето на собствените си недостатъци. "Независимо срещу кого се изправяме, каквото и да е името на противника или откъде е, ние винаги се фокусираме върху себе си и върху поправянето на грешките, които сме допуснали", каза Ромеро, който отбеляза първия гол на Аржентина срещу Египет.

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Снимки: Gettyimages