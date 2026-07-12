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Манзамби пропусна мача с Аржентина, но си тръгна от стадиона със скъп подарък

  • 12 юли 2026 | 15:54
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Младият талант на Швейцария Йохан Манзамби пропусна двубоя с Аржентина, а неговият тим приключи със Световното първенство след драматична загуба с 1:3 след продължения. Футболистът на Фрайбург, който се очаква да премине в Нюкасъл, отбеляза три гола на Мондиал 2026. Поради травма в коляното той не бе на разположение на Мурат Якин за срещата от четвъртфиналите.

Манзамби се похвали, че си тръгва от стадиона с една от най-ценните вещи - фланелка на Лионел Меси. Не е ясно обаче дали това е екипът, с който аржентинската звезда игра, тъй като по-рано Роберто Баджо пусна снимка с Меси след мача. Италианската легенда също получи като подарък фланелка на Лео.

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Снимки: Imago

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