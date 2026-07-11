Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Египетски хакери атакуваха сайта на Аржентинската футболна асоциация

Египетски хакери атакуваха сайта на Аржентинската футболна асоциация

  • 11 юли 2026 | 11:35
  • 110
  • 0

Страстите около драматичния мач между Аржентина и Египет (3:2) очевидно още не са преминали. След срещата между двата отбора Египетската футболна федерация призова представителите на Международната футболна федерация (ФИФА) да изключат целия френски съдийски екип от по-нататъшно участие в турнира и изрази недоволство от решенията на съдията Франсоа Льотексие в мача.

Най-новото сега е, че хакери от африканската страна са атакували официалните акаунти на Аржентинската футболна асоциация (АФА), съобщава порталът mdzol.com. Източникът посочи, че хакерите са успели да получат достъп до част от базата данни на асоциацията, включително имейл и IP адреси, както и пароли.

След атаката няколко журналисти, акредитирани чрез АФА, получиха имейл, изпратен от акаунт, идентифициран като АФА Медиос. Текстът, приписван на група египетски хакери, поставя под въпрос съдийството и гласи: „Кражбата няма да остане незабелязана. Ако няма справедливост на терена, не очаквайте мир в социалните мрежи.“

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Аржентинската футболна асоциация потвърди, че няколко съобщения са изпратени от нейния акаунт и поясни, че те не са създадени или одобрени от организацията. Тя заяви, че разследва неоторизиран достъп до своите системи и помоли журналистите да игнорират всякакви подозрителни имейли. В момента се анализира обхвата на инцидента.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 5041
  • 3
Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

  • 11 юли 2026 | 09:02
  • 2313
  • 0
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 9834
  • 8
Швейцария се готви за исторически сблъсък с Меси и Аржентина

Швейцария се готви за исторически сблъсък с Меси и Аржентина

  • 11 юли 2026 | 08:48
  • 872
  • 1
Аржентина с последна тренировка преди четвъртфинала

Аржентина с последна тренировка преди четвъртфинала

  • 11 юли 2026 | 08:30
  • 595
  • 0
"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

"Златното поколение" на Белгия си отиде без приказно сбогуване

  • 11 юли 2026 | 08:20
  • 4889
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 9834
  • 8
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 807
  • 1
Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 78074
  • 569
Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

  • 11 юли 2026 | 07:42
  • 17411
  • 29
Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

Изкуствени терени, треньорска революция и приходи от хазарт: Как Норвегия създаде своите момчета, които плениха света

  • 11 юли 2026 | 09:25
  • 5041
  • 3
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 8723
  • 7