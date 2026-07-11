Египетски хакери атакуваха сайта на Аржентинската футболна асоциация

Страстите около драматичния мач между Аржентина и Египет (3:2) очевидно още не са преминали. След срещата между двата отбора Египетската футболна федерация призова представителите на Международната футболна федерация (ФИФА) да изключат целия френски съдийски екип от по-нататъшно участие в турнира и изрази недоволство от решенията на съдията Франсоа Льотексие в мача.

The Argentine Football Federation has been forced to investigate whether its systems were hacked after mass emails were sent to journalists calling for “justice” for Egypt and its head coach Hossam Hassan after the dramatic World Cup round-of-16 match between the teams on… pic.twitter.com/dek6e6FD0a — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 10, 2026

Най-новото сега е, че хакери от африканската страна са атакували официалните акаунти на Аржентинската футболна асоциация (АФА), съобщава порталът mdzol.com. Източникът посочи, че хакерите са успели да получат достъп до част от базата данни на асоциацията, включително имейл и IP адреси, както и пароли.

След атаката няколко журналисти, акредитирани чрез АФА, получиха имейл, изпратен от акаунт, идентифициран като АФА Медиос. Текстът, приписван на група египетски хакери, поставя под въпрос съдийството и гласи: „Кражбата няма да остане незабелязана. Ако няма справедливост на терена, не очаквайте мир в социалните мрежи.“

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Аржентинската футболна асоциация потвърди, че няколко съобщения са изпратени от нейния акаунт и поясни, че те не са създадени или одобрени от организацията. Тя заяви, че разследва неоторизиран достъп до своите системи и помоли журналистите да игнорират всякакви подозрителни имейли. В момента се анализира обхвата на инцидента.

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