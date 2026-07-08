От ФИФА ще прегледат детайлно работата на рефера, взел спорните решения на Аржентина - Египет

Съдийската комисия на ФИФА ще прегледа детайлно работата на френския съдия Франсоа Льотексие, информира “Екип”. Френският рефер предизвика вълна от недоволство и сериозна полемика относно отсъжданията си по време на 1/8-финалния сблъсък между Аржентина и Египет, в който не отсъди дузпа и отмени попадение на “фараоните”, а решенията му станаха широко дискутирани. Египтяните останаха силно разгневени и засипаха Льотексие с обвинения, а от местната федерация дори пожелаха той да бъде отстранен от Световното първенство.

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Въпреки това до момента от ФИФА не са взели официална позиция, както се случи преди дни по други спорни казуси. От Световната централа тепърва ще анализират работата на френския арбитър и едва тогава ще излязат с официална позиция. В крайна сметка Аржентина спечели сблъсъка след пълен обрат от 0:2 до 3:2 след голове на Кристиан Ромеро (79'), Лионел Меси (83') и Енцо Фернандес (90+2'). Легендата Меси пък пропусна дузпа в 21-ата минута.

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Снимки: Gettyimages