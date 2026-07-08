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Президентът на египетската федерация: Това е дискриминация и престъпление, искаме разследване

  • 8 юли 2026 | 15:44
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Президентът на Египетската футболна асоциация Або Рида призова за разследване на целия съдийски екип и реферите, отговарящи за ВАР, заради решенията по време на вчерашния 1/8-финален сблъсък с Аржентина. Организацията е подала официална жалба до ФИФА и иска отстраняването на тези съдии от Световното първенство. Според Або Рида е извършена “дискриминация срещу египетския национален отбор”, което е “престъпление”.

Гол на Египет беше отменен след преразглеждане с ВАР заради нарушение срещу Лисандро Мартинес, а по-късно "фараоните" претендираха, че преди победното попадение на Енцо Фернандес е имало нарушение за дузпа на Хуалиан Алварес срещу Мохамед Салах. Нападателят на „фараоните“ Мостафа Зико сензационно заяви, че двубоят е бил „уреден“, за да може Аржентина да продължи напред. Селекционерът на Египет Хосам Хасан също отправи остра критика към съдията Франсоа Льотексие.

“Хани Абу Рида, президент на Египетската футболна федерация, подаде жалба до ФИФА, с искане за разследване на френския съдия Франсоа Льотексие след сериозните грешки, допуснати от екипа от съдии, и двойните стандарти, които доведоха до загуба на мача от египетския отбор и напускане на Световното първенство”, обявиха от федерация.

"Египетската футболна асоциация не може да мълчи относно съдийските решения, на които станахме свидетели по време на мача срещу Аржентина, както и относно невъзможността за правилно използване на системата за видео асистент на съдията (VAR). Няколко ключови инцидента повдигнаха сериозни опасения и оставиха сериозни въпроси относно последователността и справедливостта на решенията, които пряко повлияха на хода на играта.

Редица футболни експерти и специализирани анализатори, както на местно, така и на международно ниво, подчертаха за наличието на противоречиви и влиятелни инциденти от съдийско ествество по време на мача.

Египетският футбол винаги е спазвал принципите на честна игра, почтеност и уважение към играта. Същите тези принципи изискват всички отбори да се състезават при равни условия и да получават равно третиране. Случилото се по време на мача, разбираемо, породи широко разпространено разочарование сред нашите играчи, щаб и привърженици, които очакваха най-високите стандарти на съдийство на най-голямата футболна сцена. Защитата на правата и интересите на египетския национален отбор не е въпрос, който може да бъде игнориран, омаловажаван или третиран като второстепенен. Това е отговорност, която носим с пълна убеденост и решителност. Всеки играч, който носи египетската фланелка, и всеки фен, който стои зад отбора, заслужава справедливост, уважение и равнопоставено прилагане на правилата на играта", се чете в официалното изявление на федерацията.

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