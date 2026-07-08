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ФБР разследва аржентинската федерация

  • 8 юли 2026 | 15:24
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Федералното бюро за разследване (ФБР) и федерални прокурори в САЩ проучват финансовите операции на Аржентинската футболна асоциация (АФА) по време на настоящия Мондиал. Тази новина беше разкрита от “Ла Насион” часове след трудния успех на аржентинския тим с 3:2 над Египет на осминафиналите

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Според информацията федерални прокурори и агенти на ФБР събират свидетелски показания относно финансовите операции на централата в Съединените щати. Те се опитват да установят дали организацията, ръководена от Клаудио „Чики“ Тапия, е прекарала стотици милиони долари през американската финансова система чрез операции, които биха могли да представляват престъпления като пране на пари или измама.

Съобщава се, че разследващите вече са провели първоначални разпити и търсят още свидетели относно действията на Тапия и неговия ковчежник Пабло Товигино. Събира се и информация за компанията „ТурПродЕнтър“ ЕлЕлСи, която е „управлявала събирането на средства от търговските договори на организацията в чужбина“. Американското правосъдие е започнало предварително разследване през 2025 г., водено от трима прокурори. Първоначалните данни сочат, че приходи на АФА в размер на 260 милиона долара (близо 230 милиона евро) са били управлявани от „ТурПродЕнтър“ ЕлЕлСи чрез пет американски банкови сметки.

„Тези преводи включват плащания на обща стойност десетки милиони долари към компании, които според документите, анализирани от „Ла Насион“, не показват никакви следи от предоставени услуги и са били контролирани от лица, получаващи социални помощи и живеещи в Барилоче или Буенос Айрес“, посочва медията. Аржентинското правосъдие е предупредило американските власти още през септември 2024 г. за „потенциални рискови зони, свързани със спортната организация“.

В края на декември друго разследване разкри, че „ТурПродЕнтър“ ЕлЕлСи е служила като „средство за събиране на приходи“ от международните договори на АФА на стойност няколкостотин милиона долара (като 53-те милиона от договора с „Адидас“ и 35-те милиона от „Уорнър“). В замяна на това компанията е получила 30% от общите международни приходи на АФА (след данъци) през последните четири години, обяснява аржентинският вестник. Тя също така е взела комисиона, равна на 10% от разходите, свързани с логистиката на тези операции. „Тези трансакции са сред документите, които в момента се разглеждат от Министерството на правосъдието и ФБР, за да се определи дали да се започне официално наказателно разследване под американска юрисдикция“, заключава „Ла Насион“.

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