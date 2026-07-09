Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Острите обвинения на Египет след отпадането от Аржентина на Световното първенство накараха шефа на съдиите във ФИФА Пиерлуиджи Колина да направи допълнително разяснение. В интервю за официалния сайт на световната футболна централа той категорично отхвърли тежките обвинения от египетския лагер и защити решенията на рефера Франсоа Льотексие в две ключови ситуации: при незачетения гол на африканците за 2:0 и при неотсъдената дузпа за нарушение срещу Салах точно преди попадението на “аслбиселесте” за 3:2. Според италианеца и в двата случая арбитърът е взел правилното решение. Колина обаче не каза нищо за претенциите на Египет за задържане в наказателното поле.

Селекционерът на Египет Хосам Хасан, наред с други неща, говори за „напълно манипулиран мач“ и изрази подозрение, че някой е искал да види Лионел Меси по-напред в турнира. Аржентина успя да навакса пасив от 0:2 и да стигне до победа с 3:2.

“Никой не може да твърди, че съдийският отдел на ФИФА може да бъде повлиян от когото и да било, дори от президента на ФИФА“, поясни Колина. Той добави, че Джани Инфантино винаги вярва, „че ние работим напълно независимо“.

“Разбира се, конструктивната дискусия относно решенията винаги ще бъде част от футбола, но неоснователните обвинения нямат място в нашия спорт - подчерта още Колина. - Никой не трябва да поставя под въпрос почтеността на длъжностните лица на Световното първенство. Когато се случи нещо подобно, това може да предизвика реакции, които водят до заплахи срещу тях и техните семейства. Това не е правилно.“

Три решения вбесиха египтяните: гол на „фараоните“ беше отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката; малко преди победния гол за 3:2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина; и при резултат 2:2 Хамди Фатхи от Египет беше задържан от Алексис Мак Алистър, което можеше да доведе до дузпа.

Оценката на Колина: „След всеки отбелязан гол ВАР проверява атакуващата фаза на владеене на топката. Ако бъде открито нарушение, което се счита за повлияло на гола, ВАР препоръчва преглед на терена. Няма определен лимит по отношение на разстоянието до вратата или времевия интервал между инцидента и гола.“



Според него Лисандро Мартинес е бил „ясно настъпен по крака“. В същото време обаче после Хулиан Алварес не извършвал нарушение срещу Салах, защото Колина обяснява, че аржентинецът първо докосва топката и след това осъществява "нормален футболен контакт“.

Salah is trying to get a penalty. You are blind. Trying watching the whole clip. Not just a photo pic.twitter.com/b0PRw2LDV2 — Sand_Mack (@mack_sand) July 8, 2026

А какво да кажем за възможната дузпа след задържането от Мак Алистър? Оценката на Колина по този въпрос остава неясна – италианецът пропуска да коментира това в своето интервю.

Egypt bottled a lead but were robbed in the end.



90+1:14 - Mac Allister fouls Hamdy Fathy's shirt in the box and brings him down. No VAR look and Enzo scores right after to make it 3-2.



Same old, same old to get it over the line for Argentina. pic.twitter.com/E9Vfszp3lC — Younes H-Hamou (@youneshhamou_) July 7, 2026

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