Скалони не се съгласи, че Аржентина е толерирана от съдиите и намекна какъв ще е съставът за сблъсъка със Швейцария

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони говори пред медиите за предстоящия 1/4-финален двубой от Мондиал 2026 г. срещу Швейцария. Той намекна, че на терена може да излязат същите единадесет играчи, които започнаха срещу Египет.

„Вече съм повтарял състава няколко пъти, така че не би било неразумно да го направя отново. Не е изключено и да направя промяна. Но ще бъде подобно на това, което видяхме в миналия мач. Относно казаното от Ламин Ямал, ми се струва логично – Испания и Франция са два много добри отбора, едни от най-добрите“, заяви аржентинският селекционер.

🚨 Lionel Scaloni says it’s possible that the same starting lineup will be repeated, but there could also be some change too.



“I’ve repeated the same lineup before, so it wouldn’t be crazy if I did it again. It’s definitely a possibility.



"In general, despite how crazy the… pic.twitter.com/hWitueInSs — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 11, 2026

За Швейцария, той избегна всякаква проява на прекомерна увереност. „Няма лесни съперници“, отбеляза Скалони и описа „кръстоносците“ като отбор, свикнал да се състезава срещу най-добрите национални тимове. Той изтъкна тяхната традиция на световни първенства, опита на много от футболистите им и най-вече физическата им сила. Освен това припомни, че те елиминираха Колумбия – един от отборите, които мнозина си представяха на този етап.

Скалони коментира и големите полемики относно последния мач на Аржентина с Египет, както и обвиненията, че "гаучосите" са толерирани от съдиите: "Използваме критиките и коментарите, които хората правят, като мотивация. Превръщаме ги в гориво, за да накараме играчите да се представят още по-добре. За Аржентина винаги се е говорило, защото винаги се състезаваме на най-високо ниво в тези турнири, а освен това идваме в този като защитници на титлата.“

Има хора, които не искат Аржентина да спечели, но това е нормално, случва се на всеки национален отбор. Използваме това като мотивация, за да накараме играчите да реагират и да се представят още по-добре.

Аржентинският селекционер добави: "Има кампания, някои хора казват, че сме фаворизирани от много дълго време, откакто се помня. Може би не искат да спечелим, защото спечелихме последното Световно първенство. В днешно време, с ВАР, е много трудно някой да ти помогне. Лисандро Мартинес беше настъпан, беше нарушение. Всичко се преувеличава в социалните медии, но няма фаворизиране.“

Както често се случва, голяма част от пресконференцията беше посветена на мегазвездата Лионел Меси. Скалони увери, че капитанът поддържа безупречна физическа подготовка и че отвъд статистиката, днес той е още по-решаващ, защото отборът го подкрепя по-добре, а той продължава да разчита моментите в мачовете като никой друг.

„Когато надуши, че може да създаде опасност, той е машина“, заяви треньорът, който изрази убеденост, че звездата от Росарио ще продължи да бъде най-добрият в света, докато запази желанието си да се състезава. Той дори призна, че му е невъзможно да си представи нивото, което Меси е имал в Барселона на Пеп Гуардиола, когато слуша разказите на тези, които са били в един отбор с него.

🚨 Lionel Scaloni: "There is a campaign, some people have been saying we’re favored for a very long time, for as long as I can remember. Maybe they don’t want us to win because we won the last World Cup.



"Nowadays, with VAR, it’s very difficult for anyone to help you. Lisandro… pic.twitter.com/25ubJF50A0 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 11, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Наставникът коментира и възможността да събере в атака Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес. Той оцени високо саможертвата и на двамата, особено при пресата и играта без топка, и призна, че това е алтернатива, която винаги има предвид, било то от началото на мача или като вариант по време на игра. „Оценката ми е положителна. Благодарен съм и на двамата, защото работят неуморно“, посочи той.

В този контекст той говори и за наследството, което се надява този цикъл да остави. Скалони заяви, че би искал Аржентина да бъде запомнена като отбор, който никога не се е задоволявал с постигнатото, и се развълнува, припомняйки си посланието на 10-годишно момче, което на 9 юли е извикало: „Да живее родината, да живее Аржентина!“. За Скалони тази идентификация на най-младите с националния отбор е истинското наследство на една група, която играе „като на кварталното игрище“ и никога не оставя загубена топка .

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Снимки: Imago