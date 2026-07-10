Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

Килиан Мбапе не е само головата машина на Франция по време на Мондиал 2026, но и проъдлжава да впечатлява на всички фронтове.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

27-годишният нападател се превърна и в най-бързия футболист на световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико.

Звездата на Реал Мадрид е развил максимална скорост от 37.6 км/ч, което е с цяла единица скорост повече от подгласниците в тази статистика. Зад него са мароканеца Ашраф Хакими (27 години) и норвежеца Ерлинг Холанд (25 години), които са стигнали 35.6 км/ч. Непосредствено зад тях е младият испанец Ламин Ямал (18 години) с 35.5 км/ч, а топ 5 допълва ветеранът Ромелу Лукаку от Белгия с 31.4 км/ч.

Иначе Франция се класира за трети пореден път на 1/2-финал и Мбапе все още е в играта за втора световна титла.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

"Петлите" ще спорят за място на големия финал срещу по-силния измежду Испания и Белгия, които играят в днешния 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Световното първенство в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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