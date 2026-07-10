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Мбапе е най-бързият футболист на Мондиал 2026

  • 10 юли 2026 | 02:31
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Килиан Мбапе не е само головата машина на Франция по време на Мондиал 2026, но и проъдлжава да впечатлява на всички фронтове.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко
Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

27-годишният нападател се превърна и в най-бързия футболист на световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико.

Звездата на Реал Мадрид е развил максимална скорост от 37.6 км/ч, което е с цяла единица скорост повече от подгласниците в тази статистика. Зад него са мароканеца Ашраф Хакими (27 години) и норвежеца Ерлинг Холанд (25 години), които са стигнали 35.6 км/ч. Непосредствено зад тях е младият испанец Ламин Ямал (18 години) с 35.5 км/ч, а топ 5 допълва ветеранът Ромелу Лукаку от Белгия с 31.4 км/ч.

Иначе Франция се класира за трети пореден път на 1/2-финал и Мбапе все още е в играта за втора световна титла.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

"Петлите" ще спорят за място на големия финал срещу по-силния измежду Испания и Белгия, които играят в днешния 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време. Този, както и всички 104 мача от Световното първенство в Северна Америка може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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