Мбапе е участвал в 10 от головете на Франция

Килиан Мбапе се затвърди като може би най-важният играз на Франция, без когото "петлите" нямаше да са това, което са на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Нападателят се разписа про победата с 2:0 на своя тим срещу Мароко в 1/4-финалите на шампионата на планетата и по този начин той вече има участие в 10 от попаденията на тима си в Северна Америка.

Мбапе е вкарал 8 пъти и има 2 асицтенции, като общо французите са вкарали 16 попадения във всичките си 6 мача до този момент.

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Франция се класира за трети пореден път на 1/2-финал и Мбапе все още е в играта за втора световна титла.

"Петлите" ще спорят за място на големия финал срещу по-силния измежду Испания и Белгия, които играят в днешния 10-и юли (петък) от 22:00 часа българско време.

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